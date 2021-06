El nuevo sueño de Mónica Plaza en los raids

Alguien dijo que si sueñas con muchas ganas, tus sueños terminarán cumpliéndose. La historia de Mónica Plaza (Cuenca, 1995) no solamente habla de ilusiones de niña al escuchar a su padre, Manuel, las hazañas dakarianas por África, es también la demostración de que el trabajo duro, la persistencia y la constancia te suelen llevar a alcanzar grandes metas.

La joven conquense, dos veces finisher del Rally Dakar como copiloto de su padre dentro de un buggy de Sodicars, ya confesó a Motorsport.com en los últimos meses su intención de intentar probar suerte al volante, pero la falta de presupuesto siempre es un hándicap demasiado pesado en este tipo de aventuras.

No obstante, la oportunidad le llegó trabajando, de qué modo si no. Durante un fin de semana de cursos de copilotaje en Masia Pelarda (instalación con circuitos 4x4 en Puebla de Valverde, Teruel), Mónica coincidió con algunos miembros del equipo Avatel Racing (asistido por Jaton Racing), a los que guió en una ruta de perfeccionamiento con roadbook incluido.

Entre viñeta y viñeta, surgieron diferentes conversaciones y llegó la pregunta '¿Por qué no has corrido nunca como piloto?'. La respuesta, obvia para la mayor de las dos hijas de Manolo Plaza, quedó flotando en el aire del habitáculo del todoterreno como un peso muerto... Pero Pablo Cantó y Jorge Gómez movieron hilos y le presentaron a Mónica una de esas oportunidades que solo llegan una vez en la vida, si es que llegan.

El plan que el Avatel Racing diseñó para ella pasaba por debutar en la Baja Extremadura el pasado fin de semana, primera cita del Campeonato de España de Todoterrenos (CERTT), antes de seguir con la Baja Aragón y las otras cinco citas que, si todo va bien, conformarán la temporada 2021.

La montura que comparte con David Nadal, director de las instalaciones de Masia Pelarda, se trata de un Toyota Land Cruiser VDJ 200 de la categoría T2 (coches de serie). Y Plaza asegura haberse sentido como pez en el agua tras acabar quinta de la categoría (26ª de la general) en su primera experiencia competitiva de renombre al volante de un 4x4.

"Ha ido muy, muy, muy bien, porque mi cosa era que había hecho muchos kilómetros, pero a ritmo de excursión, no a ritmo de carrera y al final no sabía cómo iba a estar, si iba a saber reaccionar a las inercias de un coche de 3000 kg a tiempo y demás. Pero fue muy guay", resume la conquense su fin de semana en Extremadura en conversación con Motorsport.com.

"Siempre que voy corriendo con mi padre voy pensando muchas veces en lo que va a hacer antes de que lo haga, entonces es como que todo lo tengo mega interiorizado. Esta carrera no era muy idónea para este bicharraco, pero aun así ha ido genial. La verdad es que con David al lado ha sido todo muy natural, muy normalizado. Hemos ido muy a gusto los dos".

Cuando se le pregunta qué consejos le dio su padre, veterano de los raids desde principios de los 90, contesta entre risas: "Que fuera tranquila y que lo importante era que terminase, que no cometiera ningún error, que no tuviera ningún susto y que a la marcheta poco a poco. Al final, ha salido bastante bien. Recuerdo que en la Prólogo al terminar me llamó y me dijo 'Creo que tendrías que ir un poco más lento".

El sueño continuará en los próximos meses, algo que Mónica irá compatibilizando con su trabajo en la empresa familiar y su aventuras ciclísticas. En el futuro se vislumbra su tercera participación en el Dakar como copiloto de su padre el próximo enero, porque participar al volante en el rally más duro del mundo aún parece lejos. No obstante, tiene claro que estará preparada para cualquier oportunidad que pueda surgir y, mientras, exprimirá al máximo la aventura del CERTT.

"Yo creo que con la oportunidad que tengo ahora mismo, hay que aprovecharla al máximo y ya iremos viendo. Obviamente, todo lo que vaya surgiendo será positivo y si no, muy agradecida porque me hayan dado la oportunidad. Lo importante es hacerlo lo mejor posible, que acabemos las carreras a ritmo alegre, pero sin tener ningún susto", concluye.

