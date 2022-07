Carlos Checa: "El que mejor lo hace en WSBK es Bautista con la Ducati"

Cargar el reproductor de audio

La temporada 2022 de WSBK cuenta con tres nombres propios: Álvaro Bautista (Ducati), Jonathan Rea (Kawasaki) y Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Cada uno de los pilotos está vinculado a un equipo diferente y a su vez, también son los tres grandes favoritos para hacerse con el título.

Después del primer tercio de la temporada, Bautista es el que lidera la clasificación de pilotos con 220 puntos, pero Rea (184) y Razgatlioglu (141) siguen contando con posibilidades.

Carlos Checa es, por el momento, el último piloto que ha conseguido llevarse un mundial de Superbikes con una Ducati y el único español en alzarse con el título, pero eso podría cambiar si el estado de forma de Bautista se mantiene. Checa, que había perdido algo de ilusión por el campeonato debido al dominio de Rea, asegura que las batallas que se están viendo este año es lo que el mundial necesitaba.

En una entrevista a WorldSBK.com, la página web oficial del campeonato, el ex piloto admitió que la llegada de Yamaha y Toprak ayudaron a elevar el nivel del campeonato, pero también le dedicó unas palabras al gran dominador de los últimos años y a su compatriota.

"Ahora, Jonathan [Rea] tiene que aplicarse al máximo para poder ganar, y lo bueno es que Álvaro [Bautista] también ha llegado con la Ducati. Hay tres pilotos con tres marcas diferentes. Creo que es lo que necesitaba el campeonato, que ahora está más vivo y más interesante que nunca".

"Hay tres grandes pilotos de un nivel similar luchando en cada carrera, eso tiene un atractivo muy especial", aseguró Checa. "Me gusta verlo, ha habido carreras muy buenas. Está claro que todos van al límite. A un nivel deportivo, creo que es uno de los mejores mundiales de los últimos años, dada la igualdad de los tres pilotos. ¡Los tres podrían estar perfectamente en MotoGP!".

Como es lógico, el campeón de 2011 está ilusionado con el gran estado de forma de Bautista en su regreso a Ducati tras dos años con Honda.

"Álvaro está súper involucrado con la moto, parece muy seguro de sí mismo y puede llevar a la Panigale hasta un límite que otros pilotos no pueden alcanzar. Creo que eso ha despistado un poco a Jonathan y a Toprak", explicó. "Sabían que Álvaro sería competitivo, pero no tanto".

"Es una combinación ganadora", dijo de la dupla Bautista-Ducati. "El inicio de la temporada ha sido fantástico, tanto para Álvaro como para el equipo".

Checa aseguró que el trabajo de un piloto siempre es el mismo, probar los neumáticos, encontrar los límites, aprender la mejor forma de trazar las curvas y acelerar más rápido. Ciertas configuraciones permiten unas cosas, y otras limitan más al piloto pero, en su opinión, la mejor combinación de 2022 es la de Bautista con la Ducati.

"Es una moto que acelera muy bien y tiene una buena velocidad punta", explicó sobre la máquina de Ducati. "[Álvaro] es pequeño, lo que ayuda a tener una moto rápida, y puede acelerar muy rápidamente. Al final, es un conjunto de sensaciones que le dan al piloto esa confianza extra para empujar un poco más, para girar y acelerar. Y en estos momentos, parece que el que mejor lo hace es Álvaro con la Ducati", confesó.

Checa confía plenamente en Bautista, pero también en Ducati. La dupla ya consiguió un subcampeonato en su primer año juntos en WSBK en 2019, pero un inicio de año casi perfecto había sugerido que el piloto español debutaría en Superbikes con un mundial. El toledano se tuvo que conformar con un subcampeonato pero Checa asegura que aprendió de esa experiencia y que está preparado para hacerse con su primer entorchado.

"Creo que es muy consciente de lo que le pasó el primer año. Es una lección que ha aprendido muy bien y no cometerán el mismo error. Creo que harán lo que sea necesario para consolidar la unión, trabajar con calma y asegurar la continuidad, porque está claro que están hechos el uno para el otro, renovar el contrato para estar tranquilos y mirar hacia delante".

Sin embargo, también lanzó una advertencia: "Los dos tercios de mundial que quedan van a ser duros, todo está muy ajustado y pueda pasar de todo", avisó tanto a Ducati como a su compatriota. "En WSBK, hay muchos puntos a repartir en cada cita y, si tienes un mal fin de semana, una situación favorable se puede ir al traste".

Pero Carlos Checa quiso acabar en una nota positiva, aunque no pudo evitar echarle una pequeña bronca a su antiguo equipo.

"Sinceramente, creo que es genial. Álvaro es uno de los mejores pilotos, y como persona, es muy simpático y agradable con la gente. Me encanta que esté triunfando".

"No voy a entrar en comparaciones, en mis tiempos era completamente diferente. Tenía una moto muy diferente, estaba en un equipo privado con apoyo de Ducati... Lo que me extraña es que no se haya conseguido antes [otro título de Ducati] y que hayan pasado 11 años. Pero, al final, se toman decisiones técnicas y de equipo que, si no son correctas, hace imposible ganar esos títulos y lograr esas victorias a las que Ducati estaba acostumbrada en WSBK", concluyó el campeón de 2011.

Por Marta Sánchez