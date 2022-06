Álvaro Bautista seguirá junto a Ducati en el WSBK 2023

Cargar el reproductor de audio

Álvaro Bautista ha demostrado estar en buena forma desde que se unió a Ducati a principios de la temporada 2022, con seis victorias en las primeras 12 carreras (cuatro rondas), consiguiendo un margen de 36 puntos de ventaja sobre Jonathan Rea en la clasificación de pilotos.

Aunque todavía quedan ocho de las 12 pruebas por disputarse, Bautista y Ducati ya han firmado un nuevo acuerdo para que el piloto español continúe siendo la punta de lanza de la marca en 2023.

Será la tercera temporada del piloto de Talavera de la Reina en el equipo oficial de Ducati en el WSBK, ya que se unió a ellos en su debut en la categoría en 2019 tras su salida de MotoGP.

Pese a que Bautista tuvo un comienzo inesperado en su carrera en el WSBK ese año y ganó una 11 carreras consecutivas, una estadística sin precedentes, su objetivo de conquistar el título finalmente se desvaneció cuando eligió unirse a Honda con un acuerdo de dos años.

El español consiguió tres podios durante su estancia en Honda, pero la CBR1000RR-R no era rival para las mejores motos y finalmente tomó la decisión de regresar por sorpresa a Ducati en 2022 para reemplazar a Scott Redding, que estaba destinado a BMW.

"Estoy muy contento de poder continuar al menos durante año más con el equipo Aruba.it Racing- Ducati, que es como una familia para mí", dijo Bautista.

"Siempre me he sentido cómodo con este equipo y desde que he vuelto, las sensaciones han sido todavía más positivas que en la temporada 2019. Cuando algo funciona tan bien, sólo podemos seguir trabajando y mirando hacia adelante juntos. Siento que sigo estando al máximo y que también puedo dar mucho aún".

"Física y mentalmente creo que estoy en el mejor momento de mi carrera. También estoy encantado de seguir trabajando con Ducati, una fábrica muy importante, orientada a la tecnología, que siempre busca el desarrollo: formar parte de este proyecto y de este equipo es increíble a nivel personal".

Mientras que Bautista tiene un contrato hasta finales de 2023, el futuro de su compañero de equipo, Michael Ruben Rinaldi, todavía está en el aire después de un comienzo de temporada decepcionante en su segunda campaña con la escudería italiana.

Rinaldi sólo ha conseguido subir dos veces al podios hasta ahora, ambos en casa, en Misano, pero su racha de resultados ha sido suficiente para mantener a Ducati por delante de Kawasaki en la clasificación de constructores.

Danilo Petrucci, que corre con Ducati en MotoAmerica, parece que sería el sustituto más obvio para Rinaldi si la marca italiana decide prescindir de él una vez concluida la presente temporada.