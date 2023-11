Bautista: "Claramente, los 7 kilos extra de peso en la Ducati se notan"

Una vez concluida la temporada el pasado fin de semana, el mundial de SBK celebró dos jornadas de test de preparación para 2024 en el trazado de Jerez, donde la lluvia caída el lunes impidió que los corredores aprovecharan, el martes, el primer día de entrenamientos.

Un arranque en el que, además, Alvaro Bautista, que se proclamó bicampeón el sábado, sufrió una caída cuando salió despedido por encima de su moto.

"Había algunas humedades en la pista debido a la lluvia del día anterior, y por no pisar un parche me fui un poco largo y, al volver, la verdad es que había una zona mojada que no había visto y sufrí un highside que, afortunadamente, se saldó sin consecuencias físicas", explica Bautista el martes antes de lamentar que "las condiciones y la aparición de nuevo de la lluvia nos impidieron aprovechar el día".

Sin embargo, en la segunda jornada, el miércoles, el clima mejoró y el equipo oficial Ducati pudo trabajar con las nuevas especificaciones del reglamento 2024, que introduce un peso mínimo entre moto y piloto que en el caso del español no alcanza, lo que obliga a lastrar su Panigale V4 en siete kilos.

"Hemos podido trabajar con las nuevas regulaciones de 2024, especialmente en el peso", explicó Alvaro al final de día, en el que Remy Gardner con una Yamaha fue el más rápido, con el español 7º en la hoja de tiempos.

"Hemos probado varias soluciones, tanto poniendo peso en al moto como en la parte del motor, para empezar a entender cómo afecta al comportamiento y qué va a cambiar, intentado que sea lo menos malo para nosotros en el futuro", explicó.

"Hemos probado bastante soluciones y hemos podido recabar muchos datos. Es verdad que la moto con siete kilos más claramente (se nota), sobre todo en las curvas rápidas es donde más sufro, es más difícil hacerla girar y meterla", añadía el talaverano.

"Tenemos que intentar jugar también con el setting de la moto, no hemos tocado nada de momento, podemos hacer cambios en la geometría, tanto detrás como delante, la altura, el largo de la moto, hay posibilidades. En este test nos hemos limitado a recoger datos y ahora durante el invierno, en la fábrica, podrán analizarlo bien y trabajar para que, en el primer test del año que viene, tener una base aceptable".

Antes del test, Bautista llegó a decir que si la moto se convertía en "peligrosa después de añadir peso, no correré", amagando con una retirada. Una situación que tras el test y después de probar la moto con el lastre, no se comentó.