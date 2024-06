Bautista confiesa que aún no se centra en su futuro, y Ducati le esperará

Aún no está claro cuál será el futuro de Álvaro Bautista en el Mundial de Superbikes. El piloto español ya tanteó la retirada en 2023, pero acabó renovando por una temporada más con el equipo Aruba, para acabar proclamándose campeón del mundo por segundo año consecutivo. Sin embargo, tras un tercio de esta campaña completada, las dudas vuelven a aflorar al respecto.

El de Talavera de la Reina no se está encontrando tan bien como quisiera sobre su Panigale V4R tras cuatro rondas disputadas. No está encontrando el dominio que tenía antaño con una moto que es distinta, y que además tiene más lastre que las demás por la regla del peso mínimo, a pesar de que el manchego quiere quitarle hierro al asunto.

Tras correr en Phillip Island, Montmeló y Assen, Bautista comentó que creía que después de Misano podría estar en disposición de tomar una decisión, porque quería esperar a ver cómo se comportaba la Ducati en una pista que históricamente les ha sido favorable, y tras algunas mejoras conseguidas en algunos tests. Pero al castellanomanchego volvieron a faltarle sensaciones: tras ser tercero en la Race 1 y en la Race 2 y caerse en la carrera Superpole, acabó perdiendo la primera posición de la general en favor de Toprak Razgatlioglu, y también la segunda frente a su compañero de equipo, Nicolò Bulega.

Así, tras la cita italiana, el #1 ha ofrecido algunas claves más sobre cuál será su futuro, y ahora deja la puerta abierta a tomar una decisión después de la siguiente ronda, en Donington Park (12 al 14 de julio)... o incluso más tarde, sin fecha concreta, ya que su prioridad es mejorar el feeling con la Panigale.

"Dije que este fin de semana era importante, porque veníamos de fines de semana extraños como Australia, Barcelona, una pista complicada, y Assen, con las condiciones mixtas", empezó diciendo Bautista. "Este fin de semana era una situación más normal. Era importante recuperar las sensaciones, y no lo he hecho. Sobre mi futuro, dije después de Misano, pero eso podría ser mañana, o en noviembre. No he hablado con nadie, y tenemos un mes antes de la próxima carrera. Si lo tengo claro, lo decidiré. Si no, esperaré. Me gustaría entender por qué no tengo las sensaciones que tenía el año pasado, y éste es el principal problema, no mi futuro".

Ante los medios de comunicación, comentó más al respecto: "De momento, no tengo una fecha límite para decidir. En mi mente hay algunas preguntas, y la principal es por qué no tengo la misma confianza que el año pasado y qué necesito mejorar. Sobre mi futuro, no tengo ni idea, y ni Ducati ni Aruba me han preguntado qué quiero hacer. Quizá hablemos este mes, antes de Donington. Me preocupa más recuperar la confianza sobre la moto que decidir mi futuro".

De hecho, quien estuvo en Misano fue el director general de Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, que después de resolver el conflicto de la casa de Borgo Panigale en MotoGP ahora tiene como tarea cerrar la alineación de WSBK. Aunque aquí lo tiene más claro: la marca esperará a la decisión de Bautista, ya que es su primera opción.

"Estamos renovando el contrato con Aruba [por las próximas dos temporadas, como sponsor principal], casi hemos cerrado el acuerdo. Después, tendremos que cerrar los contratos con los pilotos. Álvaro es bicampeón del mundo, así que es un piloto importante para nosotros y nos gustaría seguir contando con él. Andrea Iannone ha estado cuatro años sin competir. Volvió hace unos meses, y no es fácil. Ha demostrado su potencial en algunos momentos, pero tiene que mejorar un poco. Confío en él, porque le conozco y sé de su talento. Puede hacerlo muy bien. Nuestra primera opción será Álvaro", explicó el ingeniero veneciano, citando también a Iannone.