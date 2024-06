Bautista: "En Misano hemos tocado la moto casi más que en todo 2023"

Álvaro Bautista llegaba a Misano con el deseo de reencontrar sensaciones con su Ducati tras tres primeras rondas de WSBK 2024 en la que no se había encontrado tan cómodo como deseaba, como lo estuvo en 2023. Pero lo cierto es que el vigente campeón del mundo deja la pista nombrada en honor a Marco Simoncelli con aún más dudas, y pidiendo a la casa de Borgo Panigale una reacción.

Desde los entrenamientos libres del viernes, el español notó que estaba por detrás de Toprak Razgatlioglu, e incluso de su compañero de equipo, Nicolò Bulega. Así, el turco consiguió las tres victorias de este fin de semana, mientras que su compañero en el Aruba.it fue segundo en todas las mangas. Tras ser tercero en la Race 1, y con este panorama, el fin de semana en Italia se torció aún más para Bautista en la Superpole Race, cuando se cayó mientras buscaba acabar en el podio, y resignándose a un cero. Por ello, tuvo que salir desde la cuarta fila en la Race 2, aunque pudo remontar hasta la tercera plaza de nuevo.

De esta forma, Bautista perdió no solo el liderato de la general frente a Razgatlioglu, que se escapa a más de 20 puntos, sino también la segunda posición, ante su compañero de equipo. Pero más que las posiciones, lo que preocupa al veterano piloto de 39 años son las sensaciones, que no remontan tras una ronda muy complicada, y diferente en comparación a 2023.

"Ha sido un fin de semana difícil, sobre todo, más que por los resultados, por las sensaciones con la moto", empezó diciendo el ex piloto de MotoGP. "No han sido las mejores. Me esperaba, quizás, poder volver a sentirme como el año pasado, poco a poco, pero nos hemos encontrado más problemas de los que nos esperábamos".

"Hemos trabajado lo mejor que hemos podido, y hemos intentado conseguir lo máximo. La verdad es que ha sido un día difícil, porque con la caída de esta mañana, que por poquito no la he podido salvar, nos ha condicionado a salir atrás en la segunda carrera, pero creo que si hubiéramos salido delante tampoco habríamos podido aspirar a mucho más que luchar por el podio", siguió, sobre lo ocurrido el domingo.

Un ejemplo clave fue los cambios de setting que los mecánicos de Bautista han tenido que hacer este fin de semana en la Panigale: "Toprak y Nicolò estaban muy fuertes, pero el problema es que nosotros estamos peor que el año pasado. Tenemos que ver por qué e intentar resetear, y volver a la acción. Este fin de semana hemos tocado la moto casi más que en todo 2023, y eso no es bueno, porque al final pierdes la línea y la confianza, y eso se nota".

"Intentaremos analizar los datos de este fin de semana, de los tests, y ver qué se necesita para igualar el rendimiento del año pasado. Es nuestro principal objetivo ahora mismo", finalizó el de Talavera, poniendo ya la vista en el futuro.