Bautista revela cuándo piensa tomar una decisión sobre su futuro en WSBK

El Mundial de Superbikes se prepara para volver a la acción este mes. Tras disputar su última ronda hace casi dos meses, en Assen del 19 al 21 de abril, el campeonato de las motos derivadas de las de serie regresa el próximo fin de semana, del 14 al 16 de junio, en Misano, para la cuarta cita de 2024 y la primera visita a Italia.

Será una ronda importante para todos, en la que volver a coger el ritmo competitivo tras un periodo tan largo de letargo. Para evitar que suponga un choque muy fuerte, WSBK celebró hace unos días en la pista transalpina dos jornadas de tests, con el objetivo de probar también algunas piezas desarrolladas durante la primavera. Allí estuvo, por supuesto, el vigente campeón, Álvaro Bautista, que además de comentar cómo le fueron las pruebas, también habló de uno de sus grandes abiertos: el futuro de su carrera deportiva.

Bautista salió de Assen líder de WSBK: WSBK WSBK Assen: Bautista, nuevo líder, y Toprak se reparten las victorias del domingo

En 2023, el piloto de 39 años, que cumplirá 40 el próximo mes de noviembre, ya pareció tantear una retirada, pero acabó renovando con la casa de Borgo Panigale para este 2024, en el que defiende la corona mundial. Sin embargo, han vuelto las dudas sobre si aquel fue su último contrato, o si habrá alguno más.

En Misano, el castellano-manchego, actual líder del Mundial, empezó a hablar de fechas de cara a tomar una decisión, y será precisamente después de la prueba de Italia: "Estoy totalmente centrado en la temporada actual. Mi prioridad es pensar en la carrera de Misano y hacerlo lo mejor posible. Creo que después de Misano tomaré una decisión", comentó Bautista a la web oficial del Mundial de Superbikes, por lo que podemos esperar una noticia en las próximas semanas, aunque no es seguro.

Cabe resaltar que, el pasado mes de mayo, Bautista ya habló de su futuro, y no parecía que vaya a estar por la labor de retirarse, aunque sí reconocía que su objetivo es recuperar las sensaciones de 2023, ya que en la presente campaña le está costando más. "Ahora mismo, siento que estoy al 85% o al 90%. Sigo compitiendo porque disfruto, y porque doy lo mejor de mí, pero ahora mismo no creo que estemos en nuestro mejor momento, así que lo primero de todo es recuperar esa sensación. Después, pensaré en el futuro".

"No lo sé, de momento no tengo la sensación de decir, 'paro'. Sólo estoy centrado en recuperar las sensaciones y disfrutar. No siento presión, ni que sea mi trabajo. Estoy relajado, es mi hobby. Quiero disfrutar de mi afición. En el momento en que me levante por la mañana y no piense 'quiero ser mejor piloto', dejaré de correr. De momento, quiero ser mejor para disfrutar de la moto", detalló.

En cuanto a mejorar su actual rendimiento, el talaverano realizó varias pruebas en el ya citado test de Misano. Bautista acabó con tres caídas en la última jornada de ensayos, pero eso no le impidió finalizar con el cuarto mejor registro. El español explicó cómo le fue.

"Prefiero las sensaciones con el neumático de carrera [en comparación al de clasificación]. Estoy contento, sobre todo con las características del motor que hemos resuelto aquí", comentó, antes de referirse a la puesta a punto de su Ducati Panigale V4 R: "Creo que la situación es la misma. Hemos trabajado bien en el comportamiento del motor. No hemos encontrado nada para el set-up, pero creo que lo que hemos encontrado en cuanto al motor nos ayudará mucho", explicó para finalizar.