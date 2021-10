¡Sanción a Ogier por el casco en el Rally de Finlandia del WRC!

El líder del campeonato ha sido declarado culpable de no llevar el casco correctamente abrochado durante el tramo 12 del sábado por la tarde.

El asunto fue revisado por los comisarios de la FIA, lo que provocó que Ogier y su copiloto Julien Ingrassia recibieran una sanción de tiempo y una multa económica.

Afortunadamente para Ogier, la penalización de tiempo no afectará a su posición en la general, ya que el siete veces campeón del mundo se mantiene quinto de la clasificación de cara a la última etapa del evento, pese al tiempo extra.

Esta no es la primera vez que Ogier ha sido declarado culpable de infracción por el casco esta temporada. En Mónaco también se olvidó abrochárselo y ahí los comisarios le impusieron una multa de 400 euros pero sin penalización deportiva.

El informe de los comisarios decía: "El Sr. Ogier declaró que no tenía ninguna razón para explicar por qué la correa se habría desprendido durante la SS12. No había prisa por abrocharse el casco en la salida de la especial y no fue como el incidente del Rally de Montecarlo 2021, donde simplemente se olvidó de abrocharse la correa del casco".

"Las pruebas fotográficas y de vídeo muestran que la correa no estaba abrochada correctamente y que se mantuvo suelta durante toda la especial".

"El Sr. Ogier dijo que de ninguna manera solo se abrochaba el casco a medias, o lo hacía correctamente o no lo hacía del todo".

Además de la sanción y la multa a Ogier, Toyota ha confirmado que tanto Takamoto Katsuta como Kalle Rovanpera se reincorporarán al rally el domingo tras retirarse en incidentes separados el sábado.

Katsuta se retiró en la octava especial al chocar con un árbol que dañó su parte trasera derecha y le dejó tirado entre la maleza.

Rovanpera, que ocupaba la cuarta posición, perdió la parte trasera de su Yaris en la 10ª especial antes de chocar con un montón de arena que dañó la parte delantera de su Toyota.

Elfyn Evans lidera el rally con una ventaja de 9,1s sobre Ott Tanak de Hyundai, mientras que el Toyota comodín de Esapekka Lappi ocupa la cuarta posición.