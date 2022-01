Ogier, tras perder contra Loeb: "El destino ha decidido otra cosa"

Cargar el reproductor de audio

El ocho veces campeón del mundo parecía estar a punto de conseguir su noveno triunfo en Montecarlo, pero un pinchazo en la rueda delantera izquierda en la penúltima etapa provocó que perdiera la ventaja de 24,6 segundos sobre Sébastien Loeb y llegó al último tramo 9,5 segundos por detrás.

Ogier intentó recuperar ese tiempo con una gran actuación, pero una penalización en la salida de la Power Stage hizo mella en las esperanzas del galo y le puso en bandeja la victoria a su compatriota tras una memorable lucha de cuatro días.

Aunque el de Toyota se mostró decepcionado por acabar en segunda posición, firmó una actuación más que respetable: "Qué lucha y qué alegría hacer de este rally uno que recordaremos para siempre. Fue muy especial para mí".

"Este fin de semana no hemos vencido, pero creo que podemos mantener la cabeza alta y seguir sonriendo porque hemos hecho el trabajo", afirmó a Motorsport.com. "El destino ha decidido otra cosa".

"Sigo disfrutando mucho de esta batalla, así que tengo que darle la enhorabuena a Seb [Loeb] y a Isabelle [Galmiche], ha sido un placer luchar contra ellos".

"Sinceramente, no hay nada que pueda hacer al respecto", dijo sobre el pinchazo. "Ha sido un corte que he evitado en la primera vez que pasé porque la carretera estaba limpia, pero en la segunda, muchos coches pasaron por ahí y estaba muy sucio. Así es la vida".

"Lo único que quizá me hace estar enfadado es que hace más de un año que sabemos que este neumático es demasiado débil, y no entiendo por qué no se hace nada al respecto", explicó Ogier.

Pirelli ha sido objeto de críticas desde que se unió al campeonato como proveedor de gomas y endureció la estructura de las ruedas para 2022 para hacer frente al mayor peso de los nuevos híbridos Rally1.

Sobre la penalización en la salida, Ogier admitió que fue mejor para él perder con esa sanción, ya que sin ella se habría quedado a medio segundo y habría sido más difícil de digerir.

"Son las reglas, y si me he movido antes, pues me he movido antes. Quizá es mejor que haya recibido la penalización porque si hubiera estado 0,5 segundos por detrás, habría sido más complicado de asumir", dijo el francés.

"Hemos dado todo lo que teníamos hasta el final. En la última salida el motor empezó a sonar de forma diferente, como si estuviera perdiendo potencia en la línea de meta, moví un poco el embrague y el coche se movió un poco", comentó.

"Creo que aceleré en el momento correcto, pero me moví antes, y así son las reglas", añadió Ogier, que aún no ha confirmado cuándo volverá al WRC, aunque ha insinuado que será en Portugal en el mes de mayo.

"Veremos, quiero disfrutar de ese descanso y creo que el primero que puede entrar en la lista es Portugal", concluyó.