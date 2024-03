Fourmaux cree que los cambios de las reglas en el WRC serán "un reto"

La FIA anunció el pasado mes que el WRC eliminará la potencia híbrida de la categoría Rally1 tres años después de que se introdujera en 2022. El cambio forma parte de la nueva hoja de ruta que la federación internacional tiene para el futuro de los rallies de alto nivel, en donde también se modificarán los coches con una reducción de la aerodinámica y del limitador de aire para recortar costes.

Al parecer, la eliminación de la unidad híbrida supondrá un descenso de unos 150.000 euros en el coste del vehículo, y disminuirá el peso en unos 87 kilos. Cuando la unidad híbrida de control de 130 kW se conecta al motor turboalimentado de 1,6 litros, los Rally1 producen unos 500 CV de potencia en ráfagas cortas.

Adrien Fourmaux reflexionó sobre todo ello, y espera que los coches sean muy diferentes: "Los vehículos con el [sistema] híbrido son muy buenos para pilotar, la aceleración que tenemos cuando está el motor y el híbrido es impresionante, son unos 550 CV de potencia, pero también hay que entender que cuando lo quitamos, el coche se diseñó para tener el híbrido, por lo que la distribución del peso cambiará".

"Hemos trasladado el radiador a la parte trasera del coche, y ahí está el gran bloque híbrido y muchos tubos, así que cambiarán muchas cosas, no se trata de quitar la potencia y ya está", dijo a Motorsport.com. "Los coches cambiarán un poco con la facilidad de pilotaje, así que será un reto".

"Vamos a tener que encontrar la manera de recuperar el equilibrio, puesto que vamos a quitar mucho peso de la zona posterior del vehículo", continuó el francés. "No sé cómo será, así que creo que necesitaremos que nos expliquen un poco más el reglamento y cómo funcionará, pero, al final, es lo mismo para todos, así que tendremos que lidiar con eso".

Las modificaciones para el año que viene vendrán seguidas de la introducción del nuevo reglamento de los Rally1 para 2026, que se basa en el actual concepto de los coches de la máxima categoría. Se espera que las unidades incorporen un chasis más grande y que produzcan unos 330 CV de potencia con un precio máximo de 400.000 euros, además de que habrá cambios en los formatos de las pruebas y la promoción del campeonato.

Cuando se le preguntó sobre los planes de la FIA, Adrian Fourmaux dijo que mejorar la promoción del mundial debería ser el objetivo principal: "Los nuevos reglamentos siempre son interesantes, pero en lo que respecta a las normativas técnicas sobre el coche, es difícil dar una respuesta".

"Sin embargo, lo que creo es que tenemos que centrarnos más en la promoción del deporte. Los coches son espectaculares, y tenemos uno de los campeonatos más increíbles del automovilismo, así que, para mí, se trata más de la promoción y de cómo podemos mejorar", aseguró. "Me centraría más en eso, pero, al fin y al cabo, no soy un fabricante, así que me resulta más difícil responder".

