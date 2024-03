Así es la hoja de ruta del Rally1 para dos años de transición del WRC

El organismo rector del automovilismo mundial reveló un amplio concepto de futuro en el Consejo Mundial del Motor celebrado el pasado miércoles, en el que el WRC experimentará una enorme serie de cambios en su reglamento técnico y deportivo a partir del próximo año.

Esa visión, que pretende aumentar la participación de los fabricantes y hacer crecer el campeonato, la ha creado el recién creado grupo de trabajo de la FIA, encabezado por el vicepresidente de la FIA Robert Reid y el antiguo jefe de equipo del WRC David Richards.

Los actuales coches híbridos del Rally1 no cumplirán el acuerdo original de cinco años de homologación al que se comprometieron Toyota, Hyundai y Ford a través de M-Sport. Se ha decidido que a partir del año que viene se eliminarán las unidades híbridas de 100 kW de control de los coches de Rally1, que también verán disminuido su rendimiento gracias a una reducción de la aerodinámica y del limitador de aire.

La eliminación del kit híbrido de 100 kW de control reducirá el coste del coche de Rally1, cuyo precio actual ronda el millón de euros, en aproximadamente 150.000 euros, pero los equipos tendrán que rediseñar elementos de sus coches a tiempo para la temporada 2025.

Esos coches de Rally1 podrán competir en las temporadas 2025 y 2026, lo que se solapará con la introducción del nuevo reglamento de Rally1 en 2026, que se convertirá en el pilar de la categoría a partir de 2027.

Los coches con especificaciones de 2026 tendrán un límite de 400.000 euros y se basarán en el concepto actual de Rally1, pero contarán con un chasis spaceframe más grande que utilizará una célula de seguridad común para reducir costes y permitir tanto a los fabricantes como a los tuneadores desarrollar coches. El chasis podrá albergar carrocerías basadas en coches de los segmentos B, C, compactos, SUV y concept cars, y producirá aproximadamente 330 caballos de potencia.

Se espera que eso atraiga a nuevas marcas y equipos al máximo nivel. Sin embargo, en teoría, en 2026 se podrían ver dos versiones ligeramente diferentes del coche de Rally1 compitiendo en la categoría Rally1. Aunque la FIA no prevé muchos coches con especificaciones de 2026 para la primera temporada del reglamento, la idea de introducir las normas para esa temporada es dar tiempo a los equipos actuales para prepararse para 2027.

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

En una mesa redonda con diferentes medios de comunicación, entre los que se encontraba Motorsport.com, Richards explicó cómo actuará el WRC en este periodo de transición.

"Está claro que ahora estamos en un periodo de transición y no podemos tirar las reglas por la borda", dijo Richards. "La gente ha invertido en los coches y los fabricantes han invertido en la tecnología y tenemos que ser fieles a lo que les hemos prometido en estabilidad, así que tenemos que tener un periodo de transición. Tenemos que aceptar que los próximos dos años serán de transición".

"En lo que respecta a los coches de Rally1, ha habido cierta preocupación en varios sectores sobre la velocidad de esos coches y, en particular, sobre la velocidad en curva con los sistemas híbridos y la aerodinámica".

"Decidimos poner un restrictor más pequeño en el coche y reducir la potencia a unos 330 caballos y quitar el sistema híbrido. Posiblemente el híbrido fue una buena idea en su momento, pero es demasiado complejo y caro, y ha creado una gran diferencia de rendimiento entre los coches de Rally2 y los de Rally1".

"Esas reglas permanecerán estables para la resistencia de la normativa actual del Rally1, por lo que esos coches seguirán en su lugar para 2025 y 2026 y luego introduciremos en 2026 una nueva fórmula basada en la fórmula actual del Rally1. No será radicalmente diferente, utilizará un chasis spaceframe como el Rally1 actual, será un spaceframe más grande y la intención es que sea un spaceframe común para todos".

"La idea es que la FIA autorice el utillaje, así que en lugar de sacar a concurso un contrato para fabricar los chasis espaciales, haremos que una empresa fabrique el utillaje conforme a las especificaciones de la FIA, que podrá estar disponible en cualquier parte del mundo. Pueden comprar el utillaje y fabricar el spaceframe, cualquier tuneador puede fabricar el spaceframe él mismo y luego comprar la carrocería homologada a un fabricante de coches para ponerla sobre el spaceframe".

"Será más grande que el actual para que puedan caber coches un poco más grandes, el coche que los fabricantes están promocionando, y estamos considerando una transmisión de control también para mantener los costes bajos. Todo lo demás en el coche será efectivamente lo mismo que el Rally2 actual".

"Esas reglas, y nos damos cuenta de que es un margen apretado, entrarán para 2026 y no creemos que haya muchos coches en 2026, pero dará la oportunidad de entrar durante el transcurso de la temporada y luego 2027 será plenamente en esa nueva regulación".

"Tendrás el Rally1 existente que continúa durante dos años 2025 y 2026 y el nuevo reglamento Rally1 que comenzará en 2026. Todos son Rally1, pero nuevos Rally1. Tendrán un rendimiento similar y sospecho que, debido a que el chasis será ligeramente más grande, podrían ser un poco más lentos, pero supongo que será muy poco".

"Hemos abordado la mayoría de las principales preocupaciones y hemos intentado llevar a los fabricantes con nosotros en ese proceso. No creo que les gusten todos los aspectos, pero hemos seguido un proceso justo y razonable que se desarrollará en los próximos dos años. No hay una varita mágica, no va a ser maravilloso de repente a partir de mañana, pero me juzgarán dentro de dos años".

"No tenemos todas las respuestas. Estas son nuestras recomendaciones. Estas son las cosas que creemos que van a funcionar, así que trabajemos juntos".

Se espera que los detalles exactos sobre los cambios para 2025 y 2026 en adelante se ratifiquen en el próximo Consejo Mundial del Motor, en junio.