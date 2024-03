Los cambios en el formato del WRC comenzarán en 2025

La pasada semana, la FIA anunció una serie de propuestas como parte de su extensa hoja de ruta para abordar el futuro de los rallies de alto nivel. Eso incluía modificaciones en el reglamento técnico híbrido y la introducción de nuevas normativas para los coches de Rally1 a partir de 2026, pero además de la revisión técnica, hay planes para renovar el aspecto deportivo del campeonato.

Según la normativa actual, las pruebas deben constar de al menos 300 kilómetros de etapas cronometradas, pero a partir del año que viene, los organizadores tendrán más libertad para desarrollar el recorrido y el formato de las citas, puesto que el WRC pretende confeccionar un calendario global con una mezcla de eventos de resistencia y otros al sprint.

Todas deberán culminar los domingos con una Power Stage al final del rally, mientras que la cantidad de kilómetros cronometrados por especial a lo largo de la temporada se mantendrá en la cifra actual. Un cambio hacia formatos más flexibles podría suponer la introducción de más servicios remotos y una menor dependencia de un parque de asistencia central, por lo que algunas pruebas podrían despedirse del tradicional formato de trébol que introdujo David Richards cuando estaba al cargo del mundial hace dos décadas.

La configuración del parque de asistencia también sufrirá un cambio, y las estructuras de los equipos serán locales para reducir costes y proporcionar flexibilidad, junto con un plan para limitar la cantidad de personal enviado a los eventos por conjunto. Cerdeña ofrecerá una visión de cómo funcionarán esos rallies al sprint esta campaña con su nuevo concepto de 48 horas.

Según el propio británico, que forma parte del grupo de trabajo de la FIA que está detrás del cambio, se espera que a partir de la temporada que viene se produzcan modificaciones más generalizadas en las citas y en los parques de servicio, y los planes para limitar el personal se llevarán a cabo de manera escalonada: "Entrará en vigor lo antes posible, el año que viene".

"En cuanto al personal, no hemos estudiado su aplicación, pero espero que podamos incluirlo el año que viene, es algo habitual en otras categorías del automovilismo, así que no veo que sea un gran problema a la hora de hacerlo cumplir, y será de ayuda", dijo. "En cuanto a los parques de servicio, podemos introducirlos la próxima temporada, se trata de liberar a los organizadores para que puedan gestionar los eventos sin los controles que se les han impuesto en los últimos años".

David Richards explicó que el abandono del formato de trébol se debe a que los avances tecnológicos resolvieron los problemas de comunicación del pasado, que instigaron a la necesidad de un parque de servicio central: "En los últimos años, los eventos se vieron limitados por la logística y restringidos a un servicio centralizado, quizá merezca la pena retroceder dos décadas para explicar por qué lo pusimos así".

"En aquella época, la comunicación era deficiente, y no como ahora. Teníamos problemas de seguridad en muchos eventos y necesitábamos personal en las etapas, más comisarios y más seguridad", comentó el británico. "Esa era la prioridad en aquellos días, y la razón por la que se estableció el servicio centralizado, para que todos los periodistas pudieran tener acceso a los pilotos con regularidad durante el día y para que pudiéramos controlar la seguridad y tener una mejor comunicación".

"Todas esas cuestiones están ahora en gran medida resueltas, por lo que podemos dar más libertad a los eventos en su organización y nos ofrezcan más variedad", explicó. "Habrá pruebas que se adapten [al formato de trébol] y otras que no, pienso que un trazado más lineal se adaptaría a algunos rallies y nos daría algo de variedad".

David Richars afirmó que la FIA tiene una "mentalidad abierta" en lo que respecta al formato de los rallies de resistencia, lo que podría dar lugar a que pruebas como la de Kenia volvieran a disponer de las etapas más largas. También admitió que "todo está sobre la mesa" en cuanto a la posibilidad de que las citas de superficies mixtas regresen en el futuro: "Creo que estamos abiertos".

"Estamos intentando dar a los organizadores más margen y libertad para desarrollar el rally que mejor les convenga", insistió. "Con la reunión en Kenia, querían salir de Nairobi y tener una segunda sede en Mombasa, por ejemplo, y hacer algo por el estilo. Veamos lo que proponen y veamos si encaja".

"No estamos diciendo que sí, no estamos diciendo que no, pero, sin duda, estamos diciendo que vamos a ver esas ideas y ver si funciona para el WRC. Por el momento, creo que hemos sido demasiado prescriptivos, hemos creado una fórmula para la que todo el mundo ha tenido que trabajar duro, y creo que no es lo mejor para el campeonato de cara al futuro", sentenció el inglés.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!