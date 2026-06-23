La FIA confirma un "kit de mejora" para que los Rally2 aumenten su competitividad en el WRC

La FIA ha confirmado que introducirá un kit de mejora para los coches de Rally2 con el objetivo de que puedan competir contra los coches de la máxima categoría del Campeonato del Mundo de Rallyes en las temporadas 2027 y 2028.

Dado que el WRC adoptará el nuevo reglamento técnico WRC27 a partir del año que viene, la FIA tenía previsto permitir que los coches de Rally2 compitieran junto a los nuevos WRC27 bajo un mismo paraguas para aumentar el número de coches que pelean por victorias al más alto nivel. Esto ha sido posible gracias a que los nuevos WRC27, con un coste máximo de 345.000€, se basan en gran medida en componentes de Rally2 y se espera que tengan un rendimiento similar. Y en caso de que existiera alguna disparidad de rendimiento entre los vehículos WRC27 y los de Rally2, se ajustarían los pesos mínimos para igualar el rendimiento.

Ahora, la FIA ha anunciado sus planes de introducir un kit Rally2 WRC, con un coste de 7.500 €, que se instalará en los coches de Rally2 para conseguir una "mayor igualdad aerodinámica" entre los dos tipos de cochces. Los coches Rally2 equipados con estos kits de mejora podrán competir junto a los coches WRC27 en 2027 y 2028.

"El nuevo reglamento introduce un 'kit Rally2-WRC', que podrá instalarse en los coches Rally2 homologados antes del 31 de diciembre de 2026. Estos vehículos equipados con el kit Rally2-WRC solo podrán competir junto a los de la categoría WRC27 en el Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA durante las temporadas 2027 y 2028", reza un comunicado de la FIA, tras la aprobación del Consejo Mundial del Deporte del Motor.

"El 'kit Rally2-WRC' se ha introducido para favorecer una mayor igualdad aerodinámica entre los coches de Rally2 y la nueva generación WRC27. El kit estará compuesto por nuevos guardabarros delanteros homologados, un parachoques delantero y un dispositivo aerodinámico trasero, con un coste máximo de 7.500 €", añadía.

La homologación del 'Kit Rally 2-WRC' solo podrá ser realizada por un fabricante inscrito en el WRC como constructor. Durante el primer año de homologación, dicho fabricante deberá participar en todas las pruebas del calendario del WRC, con un mínimo de dos coches inscritos por rally.

El reglamento también define el marco técnico para los vehículos equipados con el 'Kit Rally2-WRC', incluido un peso total de 1.220kg. Cada 'Kit Rally 2-WRC' tendrá permitido un "joker o comodín" para piezas de la carrocería homologadas como parte del kit, y solo se autorizará una ampliación del 'Kit Rally 2-WRC' por cada formulario de homologación de Rally2 durante el periodo 2027-2028.

La elegibilidad de los vehículos que contarán con el 'Kit Rally 2-WRC' en la categoría reina del WRC finalizará el 31 de diciembre de 2028, lo que establece un período de transición definido de dos años para la introducción del reglamento WRC27.

"Una mayor competencia en primera fila es la fuerza motriz detrás de todo lo que estamos haciendo con el WRC27, y estos cambios aprobados por el Consejo Mundial del Deporte del Motor nos ayudarán a ofrecer un mayor espectáculo a los aficionados durante los próximos dos años", afirmó Malcolm Wilson, vicepresidente de deportes de la FIA.

"Al crear una vía para que los coches de Rally2 que cumplan los requisitos puedan acceder a la categoría reina, el reglamento favorecerá la participación de un mayor número de pilotos, aumentará la intensidad de la competición y contribuirá a ofrecer una fantástica contienda al más alto nivel del rally", concluyó.