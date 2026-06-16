El WRC llegará a Grecia con una importante novedad en sus neumáticos

Los equipos del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) tendrán a su disposición una versión mejorada del neumático "de grava" para el Rally de Acrópolis de Grecia de la próxima semana, que marca el inicio de siete rallies consecutivos sobre tierra.

Tras recibir críticas en referencia al neumático de grava de compuesto duro después del Rally de Portugal del mes pasado, Hankook ha realizado rápidamente modificaciones en su neumático, y el producto actualizado debutará en Grecia la próxima semana.

La mejora de la durabilidad del neumático se ha convertido en un aspecto clave en el que la firma coreana se ha centrado con su última especificación de los neumáticos de grava de compuesto duro.

A pesar de contar con un breve periodo de validación, los equipos del WRC han estado probando el neumático actualizado durante las pruebas previas a la prueba de la semana pasada. Este es el segundo neumático actualizado que Hankook ha presentado esta temporada, tras el debut de un nuevo neumático de grava de compuesto blando antes del Rally Safari de Kenia de este año, celebrado en marzo.

Hankook ha dado ahora más detalles sobre los cambios introducidos en el neumático duro con el objetivo de ofrecer un producto que se adapte mejor a los próximos rallies sobre grava, con condiciones de calor y terreno accidentado, empezando por el de Grecia, la próxima semana.

"En realidad, se trata de un ajuste muy leve respecto a las especificaciones de Hankook para Portugal, por lo que es más una evolución que un neumático nuevo", afirmó Steven Cho, representante de Hankook en el WRC.

Neumáticos Hankook Foto: Toyota Racing

"El compuesto, la construcción y el perfil no han cambiado. Hemos realizado un pequeño ajuste en el grosor de la banda de rodadura y, a pesar de que el cambio es relativamente modesto, hemos observado una mejora significativa en el rendimiento general y la consistencia".

Las etapas griegas, con grava calurosa y accidentada, resultarán una prueba ideal para el nuevo neumático, que probablemente será uno de los temas de conversación.

Hyundai ha señalado el regreso a la tierra como una oportunidad para plantar cara a la fuerza dominante del campeonato, Toyota, y el fabricante surcoreano ha saboreado la victoria en Grecia en tres de las últimas cuatro visitas del WRC a la Acropólis.

"Deberíamos tener una buena posición de salida si el tiempo nos acompaña ese fin de semana", dijo a Motorsport.com el ganador de la Acrópolis de 2024, Thierry Neuville, antes de las pruebas previas al evento de la semana pasada.

"En general, es un rally en el que Hyundai ha tenido éxito en el pasado. Los rallies de grava irregular con mucho agarre son nuestro punto fuerte. Todavía hay algunas incógnitas, ya que vamos a utilizar los nuevos neumáticos de Hankook, así que hay un par de dudas".