WRC: Tanak mantiene el tipo, pese a un susto en el Artic Rally

La mañana del sábado amaneció soleada en el norte de Finlandia, pero las temperaturas rondaban los 5ºC bajo cero. En estas condiciones, los pilotos comenzaron el primer tramo a las 8:08 de la mañana (hora peninsular española), una hora más en el país escandinavo, y Pierre-Louis Loubet (Hyundai 2C) fue el primero en abrir pista.

En la primera pasada por Mustalampi (24,43 km), Ott Tanak (Hyundai), auténtico dominador del viernes, volvió a imponer su ley, superando por un segundo a su compañero Thierry Neuville y por 4,6 a un sensacional Oliver Solberg, que está disputando su primer rally con un WRC a un nivel extraordinario.

En el segundo tramo de la mañana, Kaihuavaara (19,91 km), con caminos estrechos y ondulados que no daban margen al error, Tanak estuvo a punto de tirar a la basura su buen trabajo hasta el momento. El estonio se fue contra un banco de nieve a cuatro kilómetros de meta, pero logró continuar y solo se dejó 6,1 con Elfyn Evans, el más rápido del tramo.

"No pude activar los limpiaparabrisas, por lo que no podía ver nada. Fue positivo poder salir de esta", aseguró, aliviado, el estonio.

Kalle Rovanpera y Sébastien Ogier secundaron a su compañero galés en el top 3, mientras que Neuville fue el mejor Hyundai, a 4,5 segundos de Evans.

En el último tramo de la mañana, Siikakämä (27,68 km), Tanak se repuso y se llevó su cuarto scratch del fin de semana (de cinco posibles), superando por apenas una décima de segundo a Evans. Ogier fue tercer, a 1,1 segundos del estonio.

Kalle Rovanpera, uno de los favoritos este fin de semana por correr en casa, no se encontró cómodo en ningún momento después de haber hecho varios cambios de setup en su Toyota Yaris WRC durante la noche. Además, en el tercer tramo del día, golpeó duramente la trasera de su coche contra un banco de nieve.

Aun así, sube a la segunda posición de la general, a 23,6 de Tanak y 5,3 segundos por delante de Craig Breen (Hyundai).

"Estoy sufriendo con el equilibrio del coche, tengo mucho subviraje y no puedo estar en el ritmo que quiero estar", apuntó el joven finlandés. "Tuvimos suerte de salir de esta. Por alguna razón estaba muy resbaladizo, pero necesitamos mejorar".

Por su parte, Thierry Neuville (Hyundai) volvió a sufrir problemas en su intercomunicador, que le complicaron la vida a la hora de escuchar a su nuevo copiloto, Martijn Wydaeghe. El belga es cuarto en la general, a 34,7 de su compañero estonio y con Evans a 2,6 segundos por detrás.

"Hicimos algunos cambios en el intercomunicador y no funciona. No escuchaba bien algunas palabras y voy dudando muchísimo. He sufrido para entender bien las notas. Intenté estar concentrado e hicimos lo máximo que pudimos esta mañana", aseguró el belga.

Ogier (Toyota), que se libró ya este sábado de abrir tramo, no pudo sacar el máximo de su Yaris WRC, a pesar de ir "lo más rápido que puedo", y acabó la mañana a 54,2 segundos de Tanak, en 8ª posición.

"Voy al límite y ha ido mejor que ayer, pero todo lo que perdí va a ser complicado de recuperar. Parece que ya hay más nieve en los tramos", aseguró el francés tras la última especial de la mañana.

El bucle de la tarde comenzará a las 14:38 CET, con la segunda pasada por Mustalampi, antes de afrontar los otros dos tramos, el último de ellos, nuevamente nocturno.

Resultados del Artic Rally del WRC 2021 - Sábado por la mañana (SS5)

