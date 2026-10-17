WEC Barcelona

El Circuit de Barcelona, un plan B perfecto para un WEC que no se cierra al futuro

El Circuit de Barcelona-Catalunya busca pasar con buena nota su estreno en el WEC, en la que podría no ser la última vez.

Jose Carlos de Celis

Editado: 17 oct 2026, 11:58

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#77 Proton Competition Ford Mustang LMGT3: Eric Powell, Ben Tuck, Sebastian Priaulx, #94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Loic Duval, Malthe Jakobsen, Theo Pourchaire

Foto de: JEP

Barcelona.- El Circuit de Barcelona-Catalunya acoge este fin de semana la penúltima ronda de la temporada 2026 del WEC, que cambió su parte definitiva del campeonato ante la necesidad de sustituir las rondas de Qatar y Bahrein por la guerra en Oriente Medio.

Apunta:

En una entrevista con Motorsport.com Ignasi Armengol, Director General de Fira Circuit, que gestiona y explota el circuito, explicó cómo se gestó esta llegada del mundial de resistencia a la ciudad condal.

"Ha sido una relación de negociación larga", comenzó. "Primero, porque cuando se planteó aún no era seguro, digamos, que no se podía hacer en Qatar. Además, con el tiempo hizo una previsión de estudio de qué pasaría en el caso en que no se pudiera hacer. Y en ese sentido, estoy convencido que había otros circuitos, pero nosotros entramos en conversaciones para ver si nos interesaba, si les interesaba a ellos o no. Y la verdad es que muy contentos de que el final fuera este".

"Hemos tenido tres meses completos para poderlo organizar y, por lo tanto, muy contentos de la decisión y de tener aquí el WEC por primera vez".

A menudo hemos visto cómo circuitos que entraban en calendarios como recurso llegaban para quedarse, y sobre si ese fuera el caso del de Montmeló, Armengol prefiere cautela y humildad: "Una cosa que nos comentaron el primer día es que nos dijeron que ellos tenían un calendario ya muy ajustado para el año 2027 que incluía Silverstone, que les había costado mucho y que, por lo tanto, ahora mismo no tenían ningún planteamiento de hacer ningún cambio".

"Yo pienso que en estas cosas uno ha de ser prudente y humilde, y decir, 'oye, tenemos esta oportunidad, vamos a cogerla bien'. Esto ha de salir muy bien para que puedan haber otras oportunidades de estar dentro. Pero si no sabes aprovechar la primera y quieres, digamos, ir ya a por un acuerdo a largo plazo, a veces estas cosas no salen bien. Y la verdad, digamos, es que estamos ahora muy centrados en poder hacer esta y que salga muy bien por todas las partes. Y que el público, los equipos, la organización y Fira Circuit, lo hagamos bien y ojalá pudiéramos hacerlo cada año".

Foto de: FIA WEC / DPPI

Los aficionados ya están disfrutando de los rugidos de los motores de los LMGT3 y los Hypercar desde la jornada del viernes, pero mientras escribimos estas líneas bajo un intenso sol y en manga corta, la previsión de lluvia sigue en el horizonte.

Sobre si sería mucha mala suerte que justo este debut se viera empañado por las precipitaciones, Armengol se aferra al buen hacer: "Por lo que he ido escuchando en las últimas horas, parece que la carrera no peligra tanto como el sábado, pero también es un tema que se va estudiando hora a hora y estamos muy pendientes de ello y, al final, hay un race control con sus directores, que son los que van a tomar las decisiones en función de la situación que haya".

"Y si el tema es suficientemente grave, habrá otros por encima de nosotros que decidirían no sé, cambiarlo de hora o alguna cosa de esa manera. Estaremos atentos y esperamos, sinceramente, que tal como se han ido moviendo las últimas previsiones, que, al final, haya agua el sábado, pero durante la carrera del domingo no".

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