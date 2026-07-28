El WEC sustituye las pruebas de Oriente Medio por Barcelona y Monza

El Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC) de 2026 concluirá en Europa, y las pruebas previstas en Oriente Medio se sustituirán por Barcelona y Monza.

Tras las paradas en Austin y Fuji en septiembre, estaba previsto que el campeonato se trasladara al Golfo en septiembre, con la carrera reprogramada de los 1.812 km de Qatar fijada para el 24 de octubre, seguida de la tradicional final de Bahrein el 7 de noviembre.

Sin embargo, el alto el fuego acordado entre Irán y EE. UU./Israel se rompió este mes, lo que ha llevado a ambas partes a reanudar los ataques en la región y a que los buques mercantes sigan evitando el estrecho de Ormuz por temor a los ataques con misiles, lo que supuso un reto especial para el WEC, que depende en gran medida del transporte marítimo para trasladar su equipamiento.

Como consecuencia, los promotores de la categoría, la FIA y el Automobile Club de l'Ouest, han optado por abandonar la etapa de Oriente Medio —muy lucrativa desde el punto de vista económico— para terminar la temporada más cerca, en Europa.

Como parte del calendario actualizado, el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) visitará España por primera vez este año, con las 6 Horas de Barcelona programadas para el 18 de octubre, una semana antes de la ya cancelada carrera de 1.812 km de Qatar. Antes de su cancelación definitiva, la prueba de 10 horas en el Circuito Internacional de Losail ya se había aplazado de marzo a octubre, después de que el estallido de la guerra de Irán obligara al WEC a mover el inicio de la temporada.

Toyota GR010 - Híbrido n.º 7 de Toyota Gazoo Racing: Mike Conway, Kamui Kobayashi, José María López Foto: Alessio Morgese

La temporada 2026 concluirá ahora en Italia, con las 6 horas de Monza que tendrán lugar el 8 de noviembre, el mismo fin de semana que inicialmente estaba previsto para la cita de Bahrein. No se ha hecho mención alguna a la prueba para novatos, que de normal se celebra un día después de la última carrera de la temporada.

Monza ya acogió tres carreras del WEC entre 2021 y 2023, antes de que Imola tomara el relevo como sede de la prueba italiana del campeonato.

Frédéric Lequien, director ejecutivo del WEC, dijo: "Hemos estado siguiendo de cerca la evolución de los acontecimientos en Oriente Medio durante los últimos meses. Hace unas semanas, nos mostrábamos optimistas respecto a la posibilidad de competir en Qatar y Bahrein, pero, lamentablemente, la situación actual nos obliga a recurrir a un plan alternativo".

"Hemos decidido sustituir esas dos pruebas de final de temporada por Barcelona y Monza. Desde el punto de vista logístico, era imprescindible tomar esta decisión ahora para que los fabricantes, los equipos y la organización del WEC pudieran realizar todos los preparativos necesarios".

«Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a Qatar y Bahrein por su comprensión en estos momentos. Hemos mantenido un diálogo constante con ambos circuitos y sus federaciones nacionales, y estamos orgullosos de las estrechas y largas relaciones que hemos forjado en Oriente Medio. Son pruebas de enorme importancia y bien consolidadas en el WEC, y seguirán siéndolo durante muchos años más".

Es fundamental destacar que tanto Barcelona como Monza ofrecerán un máximo de 25 puntos al ganador de la carrera, de acuerdo con el sistema de puntuación estándar para las pruebas de seis horas. Si el calendario no hubiese cambiado, las puntuaciones habrían sido mayores (38 puntos) como parte del sistema de puntos utilizado en las carreras más largas.

Esto dificultará a los equipos recuperar sus desventajas en la lucha por el campeonato. Es probable que el cambio en el calendario también tenga un impacto negativo en Toyota, que se ha mantenido invicta en Bahrein durante los últimos nueve años.

Calendario actualizado del WEC para 2026

Prueba Fecha Carrera 1 19 de abril 6 Horas de Imola 2 9 de mayo 6 Horas de Spa 3 13-14 de junio 24 Horas de Le Mans 4 12 de julio 6 Horas de São Paulo 5 6 de septiembre Lone Star Le Mans (Austin) 6 27 de septiembre 6 Horas de Fuji 7 18 de octubre 6 Horas de Barcelona 8 8 de noviembre 6 Horas de Monza