WEC Barcelona

Las características del 9X8 que hacen a Peugeot mirar al cielo en Barcelona

Peugeot admite unas 6 Horas de Barcelona del WEC más complicadas que la última ronda en Monza si no llueve.

Jose Carlos de Celis

Editado: 17 oct 2026, 8:09

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#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Loic Duval, Malthe Jakobsen, Theo Pourchaire

Foto de: JEP

Barcelona.- Los equipos del WEC miran este fin de semana al cielo sobre el Circuit de Barcelona-Catalunya, que mantiene en vilo las 6 Horas de Barcelona, penúltima ronda del curso 2026. Y si hay alguien que lo hace especialmente, es Peugeot.

Las características del 9X8 dejan a la marca del león ante dificultades en la pista catalana, por lo que confían en una lluvia que baraje las cosas. Así lo explicó el director del equipo, Emmanuel Esnault, que desde principios de año admitió los puntos débiles de un coche que ya se está mejorando para 2027.

Los baches son el gran enemigo del Peugeot en el WEC, pero el circuito de Montmeló no preocupa a Esnault en ese sentido: "No es extremadamente bacheado, pero para nosotros el reto es controlar la plataforma. Y aquí hay un tipo de curva de radio largo, y eso sí que afecta a la estabilidad aerodinámica. Nuestro coche tiene cierta debilidad: el equilibrio aerodinámico varía en función de la entrada, el recorrido por la curva y la salida. Así que una curva de radio largo nos complica un poco las cosas".

En respuesta a Motorsport.com y hablando de las posibilidades este fin de semana, Malthe Jakobsen también admitió que sería más probable lograr un resultado bueno en Monza, que acogerá en noviembre la última cita del año, que aquí. Se acogía al recuerdo de su histórica pole en Spa, y a las largas rectas que favorece al 9X8.

Sobre las claves de la carrera (el domingo, de 12:00h a 18:00h), y volviendo a Esnault, el team principal insistió en que depende del clima: "Si está seco, en condiciones de seco, por supuesto, la degradación de los neumáticos será un factor clave, como siempre ocurre aquí en cualquier categoría, especialmente en el delantero izquierdo. Y en cuanto a la previsión meteorológica, si llueve, lo tomamos como una oportunidad. Porque, para nosotros, tenemos proporcionalmente un mejor ritmo en condiciones de lluvia".

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Loic Duval, Malthe Jakobsen, Theo Pourchaire

Foto de: FIA WEC / DPPI

Esnault explicó cómo se afronta un complicado final de temporada antes de estrenar en 2027 la evolución del coche. "Por supuesto, cada vez que sacamos el coche a pista, venimos aquí a ganar la carrera. Sabemos que hoy por hoy no estamos en condiciones de plantar cara a los principales contendientes", admitió. "Pero, en primer lugar, hay que dar lo mejor de nosotros mismos".

"Y, en segundo lugar, aprovechar cualquier oportunidad para prepararnos de cara al año que viene. Porque para el año que viene, gracias, por supuesto, a la inversión en la evolución del coche, tenemos nuevas ambiciones".

"Y prueba de ello es el hecho de que hayamos decidido alinear a uno de nuestros pilotos de 2027 en las dos últimas carreras", dijo en referencia a Alex Quinn, que sustituye desde ya a un Stoffel Vandoorne que volverá a la Fórmula E. "Así que su proceso de incorporación está claramente en marcha. Y creemos que era el momento adecuado para hacerlo".

Por último, Esnault reconoció lo complicado de hacer entrenamientos libres con la incertidumbre de si lloverá o no, y cuándo lo hará (si lo hace): "Ahí es donde siempre resulta complicado, porque, por experiencia, aunque en el momento en que hablamos haya información de que va a llover, no puedes comprometer nada por si acaso no fuera así, por si no lloviera".

"Así que trabajamos como si fuera una carrera en seco, porque no hay oportunidad de hacer nada más. Quiero decir que, para probar alguna solución técnica para pista mojada, hay que estar en una pista mojada, ya que no hay nada que se pueda extrapolar lógicamente".

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