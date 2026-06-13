SCER: Álvaro Muñiz se estrena con una imponente victoria en Ourense

El Supercampeonato de España de Rallies (S-CER) ha vivido un trepidante regreso a las carreteras españolas. Tras un parón de unas semanas, la principal categoría nacional de rallies ha vuelto a la carga este fin de semana con el clásico Rally Ourense Recalvi, en el que Álvaro Muñiz y Skoda han resultado ganadores por primera vez en el campeonato. Aunque no han conseguido vencer de una manera fácil, ni mucho menos.

La pareja formada por Álvaro Muñiz y Néstor Casal ya empezó a mostrar sus cartas al liderar en el Tramo Cronometrado de Clasificación, lo que le otorgó máxima preferencia a la hora de elegir su posición en el orden de salida a la carretera.

El binomio del A-Secur Racing Team eligió lo que según su criterio más les convenía, que era abrir pista, y no les fue mal en la jornada del viernes, ya que cerraron el día como líderes, aunque por la mínima. Con tres 'scratchs' o mejores tiempos en los seis tramos previstos en el primer bucle de la competición, ocuparon el primer puesto de la clasificación general, por apenas 6.8 segundos sobre Pepe López y David Vázquez, de Hyundai España, quienes no ganaron ningún tramo, aunque sí hicieron valer su máxima regularidad.

También estaba metido en la pelea José Antonio 'Cohete' Suárez, que junto a Alberto Iglesias optó por llevar a cabo una estrategia de minimizar daños, sin tomar riesgos exagerados. La pareja, que estaba invicta hasta ahora en el S-CER 2026, cerró el viernes en tercera posición, a 23.3 segundos de sus compañeros de marca. Diego Ruiloba y Ángel Vela quedaron cuartos con su Lancia, a casi 47 segundos, lastrados por un pinchazo. Iván Ares y Borja Rozada también tuvieron problemas en su Toyota, quintos, aunque la peor actuación la sufrieron en el equipo Recalvi, con accidentes tanto para Javier Pardo y David de la Puente como para Jorge Cagiao y Javier Martínez, teniendo que retirarse.

Muñiz marca la diferencia en un sábado caluroso

Otros seis tramos esperaban a las tripulaciones este sábado en el Rally de Ourense, en una jornada en la que un intenso calor iba a jugar un papel esencial, con el paso de las horas. Y con una mayor temperatura, fue Muñiz quien destacó para asegurar la victoria. El gallego se impuso en las primeras pasadas por Taboadela y Cartelle-Toén, ante 'Cohete' Suárez. En A Merca - Celanova, se intercambiaron los papeles, con el Skoda #1 siendo más rápido que el #3.

Estos resultados dejaron a Muñiz con la victoria encarrilada de cara a los tres últimos tramos, con 25.3 segundos sobre Pepe López, que se hundió en el bucle matinal, y con 26.9 sobre 'Cohete' Suárez, que pasó a amenazar la segunda plaza de la pareja de Hyundai.

Finalmente, Muñiz acabó ganando, aunque no ante López, sino ante 'Cohete'. El asturiano mantuvo su progresión y le robó el podio a su rival de Hyundai. Con Muñiz ganador por 22 segundos, Suárez acabó ganando por casi 5 a López. Diego Ruiloba e Iván Ares completaron el Top 5.

Clasificación final del Rally Ourense Recalvi del S-CER 2026

Álvaro Muñiz y Néstor Casal (Skoda) 'Cohete' Suárez y Alberto Iglesias (Skoda), +22.4 segundos Pepe López y David Vázquez (Hyundai), +27.3 segundos Diego Ruiloba y Ángel Vela (Lancia), +56.6 segundos Iván Ares y Borja Rozada (Hyundai), +1:31.9 segundos