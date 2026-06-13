SCER: Álvaro Muñiz se estrena con una imponente victoria en Ourense
Dominador desde la jornada del viernes, Álvaro Muñiz se alzó con la victoria en el Rally Ourense Recalvi, cuarta cita de la temporada 2026 del SuperCER.
El Supercampeonato de España de Rallies (S-CER) ha vivido un trepidante regreso a las carreteras españolas. Tras un parón de unas semanas, la principal categoría nacional de rallies ha vuelto a la carga este fin de semana con el clásico Rally Ourense Recalvi, en el que Álvaro Muñiz y Skoda han resultado ganadores por primera vez en el campeonato. Aunque no han conseguido vencer de una manera fácil, ni mucho menos.
La pareja formada por Álvaro Muñiz y Néstor Casal ya empezó a mostrar sus cartas al liderar en el Tramo Cronometrado de Clasificación, lo que le otorgó máxima preferencia a la hora de elegir su posición en el orden de salida a la carretera.
El binomio del A-Secur Racing Team eligió lo que según su criterio más les convenía, que era abrir pista, y no les fue mal en la jornada del viernes, ya que cerraron el día como líderes, aunque por la mínima. Con tres 'scratchs' o mejores tiempos en los seis tramos previstos en el primer bucle de la competición, ocuparon el primer puesto de la clasificación general, por apenas 6.8 segundos sobre Pepe López y David Vázquez, de Hyundai España, quienes no ganaron ningún tramo, aunque sí hicieron valer su máxima regularidad.
También estaba metido en la pelea José Antonio 'Cohete' Suárez, que junto a Alberto Iglesias optó por llevar a cabo una estrategia de minimizar daños, sin tomar riesgos exagerados. La pareja, que estaba invicta hasta ahora en el S-CER 2026, cerró el viernes en tercera posición, a 23.3 segundos de sus compañeros de marca. Diego Ruiloba y Ángel Vela quedaron cuartos con su Lancia, a casi 47 segundos, lastrados por un pinchazo. Iván Ares y Borja Rozada también tuvieron problemas en su Toyota, quintos, aunque la peor actuación la sufrieron en el equipo Recalvi, con accidentes tanto para Javier Pardo y David de la Puente como para Jorge Cagiao y Javier Martínez, teniendo que retirarse.
Muñiz marca la diferencia en un sábado caluroso
Otros seis tramos esperaban a las tripulaciones este sábado en el Rally de Ourense, en una jornada en la que un intenso calor iba a jugar un papel esencial, con el paso de las horas. Y con una mayor temperatura, fue Muñiz quien destacó para asegurar la victoria. El gallego se impuso en las primeras pasadas por Taboadela y Cartelle-Toén, ante 'Cohete' Suárez. En A Merca - Celanova, se intercambiaron los papeles, con el Skoda #1 siendo más rápido que el #3.
Estos resultados dejaron a Muñiz con la victoria encarrilada de cara a los tres últimos tramos, con 25.3 segundos sobre Pepe López, que se hundió en el bucle matinal, y con 26.9 sobre 'Cohete' Suárez, que pasó a amenazar la segunda plaza de la pareja de Hyundai.
Finalmente, Muñiz acabó ganando, aunque no ante López, sino ante 'Cohete'. El asturiano mantuvo su progresión y le robó el podio a su rival de Hyundai. Con Muñiz ganador por 22 segundos, Suárez acabó ganando por casi 5 a López. Diego Ruiloba e Iván Ares completaron el Top 5.
Clasificación final del Rally Ourense Recalvi del S-CER 2026
- Álvaro Muñiz y Néstor Casal (Skoda)
- 'Cohete' Suárez y Alberto Iglesias (Skoda), +22.4 segundos
- Pepe López y David Vázquez (Hyundai), +27.3 segundos
- Diego Ruiloba y Ángel Vela (Lancia), +56.6 segundos
- Iván Ares y Borja Rozada (Hyundai), +1:31.9 segundos
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