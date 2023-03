Suárez y Recalvi, autocríticos: "Todos cometimos errores en 2022"

Cargar el reproductor de audio

Jose Antonio 'Cohete' Suárez tuvo un 2022 para olvidar. El que había sido campeón del SuperCER en 2021 acumuló errores y problemas a lo largo de la temporada, y acabó con sus opciones al título antes de lo esperado.

Es por ello que 2023 se presenta como una nueva oportunidad. Además de hacer borrón y cuenta nueva, 'Cohete' cambia de generación. El asturiano disfrutará de una de las nuevas unidades del Skoda Fabia RS Rally2, que viene a sustituir al anterior Fabia R5 (bajo reglamento Rally2 el último curso).

Así fue la presentación del Recalvi Team para el SuperCER 2023: Skoda presenta los colores de 'Cohete' Suárez para el S-CER 2023

Asimismo, el Recalvi Team deja atrás la decoración en azul y naranja que, en palabras del propio piloto, "tan mala suerte trajo", cambiándolo por un "verde esperanza".

Fotos: así es el Skoda Fabia RS Rally2 para el SuperCER 2023

Fabia RS Rally2, Jose Antonio 'Cohete' Suárez, 2023 1 / 17 Foto de: Skoda Motorsport Fabia RS Rally2, Jose Antonio 'Cohete' Suárez, 2023 2 / 17 Foto de: Skoda Motorsport Fabia RS Rally2, Jose Antonio 'Cohete' Suárez, 2023 3 / 17 Foto de: Skoda Motorsport Fabia RS Rally2, Jose Antonio 'Cohete' Suárez, 2023 4 / 17 Foto de: Skoda Motorsport Fabia RS Rally2, Jose Antonio 'Cohete' Suárez, 2023 5 / 17 Foto de: Skoda Motorsport Fabia RS Rally2, Jose Antonio 'Cohete' Suárez, 2023 6 / 17 Foto de: Skoda Motorsport Fabia RS Rally2, Jose Antonio 'Cohete' Suárez, 2023 7 / 17 Foto de: Skoda Motorsport Fabia RS Rally2, Jose Antonio 'Cohete' Suárez, 2023 8 / 17 Foto de: Skoda Motorsport Fabia RS Rally2, Jose Antonio 'Cohete' Suárez, 2023 9 / 17 Foto de: Skoda Motorsport Fabia RS Rally2, Jose Antonio 'Cohete' Suárez, 2023 10 / 17 Foto de: Skoda Motorsport Fabia RS Rally2, Jose Antonio 'Cohete' Suárez, 2023 11 / 17 Foto de: Skoda Motorsport Fabia RS Rally2, Jose Antonio 'Cohete' Suárez, 2023 12 / 17 Foto de: Skoda Motorsport Fabia RS Rally2, Jose Antonio 'Cohete' Suárez, 2023 13 / 17 Foto de: Skoda Motorsport Fabia RS Rally2, Jose Antonio 'Cohete' Suárez, 2023 14 / 17 Foto de: Skoda Motorsport Fabia RS Rally2, Jose Antonio 'Cohete' Suárez, 2023 15 / 17 Foto de: Skoda Motorsport Fabia RS Rally2, Jose Antonio 'Cohete' Suárez, 2023 16 / 17 Foto de: Skoda Motorsport Fabia RS Rally2, Jose Antonio 'Cohete' Suárez, 2023 17 / 17 Foto de: Skoda Motorsport

"Me conocéis bien, soy capaz de lo mejor y de lo peor, y espero que este año sea bueno", declaró Suárez ante los medios en la presentación del equipo. "De momento solo me he sentado una vez en el coche, aún tengo que poner todo a mi medida".

"En 2022 hubo un cúmulo de circunstancias, y todo lo que podía haber salido mal salió mal. Cada x tiempo a mí se me da por muerto y se me intenta enterrar, pero siempre salgo a flote. Mi carrera deportiva ha tenido muchos altibajos, con años que empiezan mal y acaban peor, así que esta temporada toca sacar la raza", aseguró.

"El que más me preocupa soy yo mismo. Al final, soy el que puede hacer que todo salga muy bien o muy mal. Con tener lo mío controlado seguro que nos irá bastante bien".

Chema Rodríguez, director general del Grupo Recalvi, se mostró muy autocrítico con la actuación del equipo el pasado curso: "En 2022 todos cometimos bastantes errores, y me incluyo. Estuvimos bastante tiempo parados, sobre todo en el verano con casi tres meses sin competición, y en lugar de mantenerlos activos no lo hicimos, y empezaron la segunda mitad del año sin ritmo. Parte de la culpa ahí fue mía, y este año no volverá a suceder".

"Entendimos qué fue lo que pasó el año pasado, y todos tenemos parte de culpa. Ahora lo hemos detectado y no volveremos a repetirlo. Hemos hablado bastante en el equipo".

"Este año vamos a hacer demasiadas carreras", continuó. "No hay que empezar el año a tope; hay que conocer el coche y creo que poco a poco los resultados van a llegar".

Chema detalló el programa que preparan para el 2023. "Además del SuperCER, vamos a intentar hacer el CERT y seguramente hagamos también algún rally del CERA".

Otro de los errores que detectaron fue haber alquilado una segunda unidad para las pruebas de tierra. "No queríamos meter nuestro coche en esas pruebas, y la que usamos no estaba en condiciones. La idea es cambiar de coche cada temporada, y hacer todas las pruebas, tierra y asfalto, con la misma unidad".

Ahora el equipo se dirige a Córdoba, donde realizarán dos jornadas de test antes de empezar la temporada, este mismo fin de semana en el Rally de Sierra Morena. "El primer rally dependerá mucho de cómo me encuentre en los test", comentó Suárez. "Tengo mucha confianza depositada en el coche y los neumáticos, y creo que vamos a empezar ganando. Siempre que sacan algo nuevo es para mejor, y este año no será diferente".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!