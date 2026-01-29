El francés, de 26 años, dejará Yamaha después de comprometerse con HRC para 2027 y 2028, y de esta forma dirá adiós a la compañía que en 2019 le dio la opción de debutar en la categoría de las motos pesadas, en una maniobra en aquel momento inesperada.

Fabio Quartararo es el último campeón del mundo de la marca de los diapasones, que se coronó en 2021, antes de comenzar una deriva negativa que tras mucho desgaste ha desencadenado finalmente en su marcha.

Además del mencionado título, el Diablo acumula hasta el momento un total de 11 victorias, 32 podios y 21 pole position enfundado en el mono del fabricante nipón, antes de afrontar, este 2026, el que será su octavo y último curso como abanderado del constructor de Iwata.

En su caso, como en el de todos aquellos que cambien de aires cuando entre en escena el nuevo reglamento técnico (2027), este próximo ejercicio que empieza ahora será de transición, y habrá que ver hasta qué punto Yamaha le hace partícipe del desarrollo del prototipo que saltará a pista con el nuevo marco normativo, caracterizado, sobre todo, por el propulsor de 850cc y cuatro cilindros en línea.

La marcha de Lin Jarvis y la llegada de Paolo Pavesio al frente del proyecto Yamaha en MotoGP han enfriado la relación con Fabio Quartararo Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Este desenlace es muy relevante por lo que significa, aunque las señales que llevaban a intuir que la relación entre las dos partes podía llegar a su fin, se fueron sucediendo en los últimos tiempos.

En su última renovación, anunciada en abril de 2024, el corredor de Niza afirmó hacer un acto de fe, confiando en que el potencial de Yamaha, comprometida a incrementar la dotación económico en el proyecto de MotoGP, terminaría configurando una M1 capaz de darle la oportunidad de medirse con las mejores motos de la parrilla, en este caso, las Ducati. Yamaha cumplió con la parte del trato relativa al esfuerzo y la inversión, pero la mejora en el rendimiento de la moto no ha sido lo suficientemente convincente a ojos de Quartararo, a quien se le ha acabado la paciencia.

Deterioro de la relación con Yamaha

Su hartazgo, además, coincidió con el cambio en la ejecutiva de la estructura. La salida de Lin Jarvis, que dejó su cargo en la dirección a finales de 2024, y su relevo por Paolo Pavesio trajo consigo otra sensibilidad en el trato con los pilotos, que tampoco ayudó en el caso del #20.

"Yo con Pavesio no hablo mucho. A mi, la gente que me interesa es la gente que está en el box. Más que con él hablo con los ingenieros", soltó, el piloto galo, en una entrevista con Motorsport.com a finales de 2025, en Australia.

Fabio Quartararo será la nueva referencia de Honda, donde Luca Marini tiene muchos números para acompañarle Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Una vez Honda haga oficial la incorporación de Quartararo faltará ver quién se convertiré en su compañero. Los contratos de Joan Mir y de Luca Marini, la actual pareja del garaje oficial de la marca del ala dorada, también expiran a finales de 2026.

Motorsport.com entiende que Honda quiere evaluar ciertos aspectos antes de tomar una decisión al respecto de esa segunda RC214V. Por un lado, quiere asegurarse del nivel de motivación de Joan Mir, a la vez que Marini ha trabajado muy bien su relación con la facción japonesa de Honda, cada vez más influyente en las decisiones que se toman.

Además de Mir y Marini, en los últimos meses han sonado con mucha fuerza los nombres de Pedro Acosta y Jorge Martín. El madrileño trató de forzar una salida de Aprilia a mediados de 2025, después de haber estado en conversaciones con Honda, dispuesta a recibirlo ya en este 2026. No obstante, la negativa del equipo italiano y la intervención de las altas esferas del campeonato truncó la estrategia del campeón del mundo de 2024.

Mira aquí la entrevista exclusiva que Motorsport.com le hizo a Quartararo:

Mira: Behind the visor - ENTREVISTA con FABIO QUARTARARO