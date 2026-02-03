Ir al contenido principal

MotoGP Presentación de la LCR Honda de MotoGP 2026

El objetivo de Zarco para MotoGP 2026: "Seguir soñando con la victoria"

Johann Zarco espera "al menos aprovechar las oportunidades de subir al podio" con Honda en 2026, mientras que Lucio Ceccinello quiere acabar entre los cinco primeros de MotoGP.

Vincent Lalanne-Sicaud
Editado:
Johann Zarco, Team LCR Honda
Johann Zarco, Team LCR Honda

Johann Zarco se presentó sobre un fondo azul, blanco y rojo. La imagen no fue elegida al azar por el equipo LCR, que reveló el pasado domingo sus colores para la temporada 2026 de MotoGP. El curso 2025 estuvo marcado por la sublime victoria del galo en su tierra natal, en el Gran Premio de Francia... Y sueña con repetir la hazaña.

Honda ha iniciado su remontada, haciendo grandes progresos la temporada pasada y acercándose a los líderes en la segunda parte del campeonato, aunque el piloto del LCR tuvo dificultades para sacar partido a la moto con la llegada de las evoluciones. Así, Zarco espera que el fabricante japonés mantenga la trayectoria ascendente este año y, sin dejar de ser realista, muestra su ambición de luchar regularmente por el podio.

"El objetivo es seguir soñando con la victoria", declaró Zarco a la página web oficial de MotoGP. "El año pasado conseguí una victoria mágica, que realmente no esperaba con el proyecto Honda. Ahora, con muchos años de experiencia, sé que el sueño es luchar por el título mundial, pero no sé si aún es factible, así que al menos hay que aprovechar las oportunidades de subir al podio".

Por su parte, Lucio Cecchinello sueña con un Top 5 en el campeonato, posición que ocupaba el de Cannes tras su segundo podio de la temporada 2025, en Silverstone. "En MotoGP hemos visto que todo puede pasar", subrayó el jefe de la escudería. "Las carreras son realmente emocionantes por eso. Todos los pilotos pueden ganar".

Johann Zarco, Team LCR Honda

Johann Zarco muestra su ambición con Honda para la temporada 2026.

Foto de: Team LCR

"Dicho esto, tengo que ser realista. El año pasado, en un momento de la temporada, éramos quintos en el campeonato, y creo que terminar la temporada entre los cinco primeros sería realmente un muy buen resultado para nosotros".

Las primeras señales procedentes de Sepang hacen que ese Top 5 tal vez sea posible. Aleix Espargaró, piloto de pruebas de Honda, logró unos tiempos impresionantes en la última jornada del Shakedown, mientras que Diogo Moreira, el nuevo compañero de equipo de Zarco, mejoró su ritmo, lo que da esperanzas al corredor del país vecino.

"Estoy muy contento con el rendimiento de la nueva Honda. Los comentarios de los pilotos también son muy buenos. Aleix Espargaró ha sido muy rápido, y Diogo se está adaptando muy rápido. Se ve en los tiempos que también es rápido. Al menos, los tiempos son veloces, la moto es rápida, así que eso da mucha esperanza para la temporada 2026".

"Tenemos un programa de pruebas", añadió Zarco, anticipándose al test colectivo que arrancará a partir del martes. "El equipo sigue trabajando en ello para ajustar algunas cosas. Después del parón invernal, siempre es un placer volver a Malasia y subirse a la moto. Sabemos que hará mucho calor, pero tenemos algo de tiempo para recuperar el ritmo y, al menos, intentar encontrar esas buenas sensaciones para empezar bien la temporada".

Recuerda:

