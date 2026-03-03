Por qué Yamaha debe estar más preocupada de lo que aparenta

De entrada, no deja de ser significativo que la compañía no permitiera comparecer a ninguno de los cuatro corredores que tiene bajo contrato, después del primer gran premio del calendario. Especialmente llamativo es el caso de Toprak Razgatlioglu, que no tuvo la oportunidad de explicar cómo se sentía después de su primer gran premio como piloto de MotoGP.

El tricampeón del mundo de WorldSBK es una apuesta personal de Pavesio, y en su primera carrera larga en la categoría de las motos pesadas cruzó la meta el 17º, a 39 segundos de Marco Bezzecchi, el ganador, y a nueve segundos de Fabio Quartararo (14º), el más rápido de entre los representantes de la casa de Iwata.

El turco se impuso a Jack Miller, su vecino de taller en Pramac, que terminó el penúltimo, ocho segundos por tras de él y solo por delante de Michelle Pirro, el probador de Ducati. No obstante, Razgatlioglu es el menor de los problemas de Yamaha. Básicamente porque el chico asume la mayor parte de la responsabilidad al tratar de explicar de dónde viene su falta de competitividad, a raíz de una adaptación a los prototipos más complicada de la que había imaginado. Quartararo y Alex Rins, en cambio, son mucho menos condescendientes y directos en lo relativo a la flojera de la M1, a pesar de estar en dos situaciones muy distintas en lo que se refiere a su futuro.

El francés tiene un acuerdo con Honda para convertirse en el nuevo buque insignia del gigante del ala dorada. Rins, por su parte, no tiene nada claro cuál será su siguiente paso. Y reivindicarse, cuando la moto a la que se sube no está para hacer nada, no es una tarea sencilla.

Las cuatro Yamaha peleando por las últimas posiciones de la carrera del GP de Tailandia de MotoGP Foto de: Yamaha

Tanto el carácter como el momento vital que atraviesan el español y el francés son muy distintos, y eso lleva al Diablo a mostrarse mucho más visceral en sus reacciones, hasta el extremo de llegar a lamentarlo después. "Tengo que aprender a relajarme, a tomarme las cosas con más calma, y no cometer algún que otro error que ya he cometido a nivel de imagen. Eso es lo más importante", reflexionó el campeón del mundo de 2021, este fin de semana en Tailandia, en referencia a la peineta que le dispensó a su moto durante los test celebrados unos días atrás, reflejo de su hartazgo.

"Ya le hemos dicho que intente contenerse, porque hacer esas cosas, a nivel de imagen, no le ayuda", cuenta a quien escribe estas líneas alguien de su entorno más cercano. El domingo, puede que para evitar otro 'incendio', Yamaha evitó que Quartararo se pusiera delante de los micrófonos, en una decisión que vulnera el contrato firmado con el promotor -MotoGP Sports Entertainment-, que en este caso aceptó por lo delicado del momento.

"Fabio terminó la carrera muy cabreado. Mejor para el equipo que no hablara, porque la podría haber liado gorda", cuenta a Motorsport.com una voz que sale de dentro del taller del fabricante japonés. Al parecer, hay unas imágenes en las que se intuye que la moto del de Niza se para antes de llegar al garaje, probablemente por una avería en el motor.

Si ese propulsor está roto o no, se sabrá en los próximos días, cuando la organización actualice los datos después de la verificación de los técnicos de la Asociación de Equipos (IRTA). A pesar de ser el único constructor del grupo ‘D’, circunstancia que le permite desarrollar su motor sin limitaciones, cada piloto de Yamaha dispone solo de diez unidades para cubrir los 22 eventos del calendario. A partir de esa cifra, deberá arrancar desde el pitlane cada vez que descorche uno nuevo. Hay miembros de la escudería que ya hacen quinielas sobre cuándo sucederá eso por primera vez.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto de: Amphol Thongmueangluang / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Con su intervención del domingo, Pavesio buscó transmitir un mensaje que mezclara tranquilidad, pero no inconsciencia. La presencia en Buriram de Motofumi Shitara, el presidente global de Yamaha no aconsejaba proyectar un discurso alarmista, por más que la presencia del ejecutivo de mayor rango de todo el grupo suscitara inquietud.

"Vino el presidente desde Japón, y uno podría pensar que lo ha hecho para saber qué está pasando. Pero no; vino para demostrar su compromiso y apoyo, y para tranquilizarnos", declaró Pavesio, que hace un año se subió a un tren en marcha, uno de esos que circula a toda velocidad por las vías que cruzan Japón, y que no hace más que acelerar.

Desde que asumió el relevo de Lin Jarvis como director, con vistas a la temporada pasada, en Yamaha no han parado de pasar cosas. En 2025, la división de MotoGP se desdobló para desarrollar en paralelo la moto con la que se presentaba a los grandes premios, que equipaba el motor de cuatro cilindros en línea, con la nueva, que incorporaba el propulsor de cuatro cilindros en V, un mundo completamente desconocido para la firma.

Las sensaciones de Quartararo y Rins no fueron las mejores cuando probaron aquel V4, ya en el tramo final del ejercicio. Y lo peor de todo es que aquella impresión no ha mejorado ahora que compiten con esa versión, "el único camino que nos llevará a la posición que debemos ocupar", según palabras del propio Pavesio.

El ejecutivo es la cara visible del periodo de transición que atraviesa la marca. La distancia entre él y los pilotos es mayor de la que había en la época de Jarvis. "Yo con Paolo no hablo mucho. A mi, la gente que me interesa es la gente que está en el box. Más que con él hablo con los ingenieros", respondía Quartararo, en una entrevista concedida a Motorsport.com en Phillip Island hace unos meses.

Esa falta de conexión, sumada con la poca competitividad de la moto y el interés de Honda, han dado como resultado el adiós del galo. Motorsport.com entiende que el vínculo entre Pavesio y Rins no dista mucho del que tiene con su compañero, y eso que la situación del catalán es bastante más complicada, dado que no tiene nada cerrado para 2027. Sabe que un lado del garaje lo ocupará Jorge Martín, mientras que las reuniones se van sucediendo antes de decidir quién formará en el otro.

El viernes, a eso de las siete de la tarde, Max Bartolini, director técnico de Yamaha, se reunió con Luca Marini y con el agente del corredor italiano, en la terraza-café del paddock de Buriram, a ojos de todo aquel que pasara por allí. Bartolini, seguramente, le explicó al italiano los trazos del proyecto con el que espera conseguir que la compañía de los diapasones llegue a la cima de esa "montaña" a la que se refiere Pavesio, que ahora mismo parece el Everest.