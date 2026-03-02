Ir al contenido principal

Declaraciones
MotoGP GP de Tailandia

"Yamaha tiene una montaña que escalar", admite el director de la escudería

La debacle protagonizada por la nueva Yamaha M1 V4 en su primer gran premio de MotoGP, este fin de semana en Tailandia, obligó al director general del equipo a salir a capear el temporal.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Por más que lo sucedido en Buriram el domingo, donde los cuatro pilotos de Yamaha acabaron entre los cinco últimos clasificados, era algo que se veía venir desde el primer minuto, el nivel de enfado de los corredores del fabricante de Iwata llevó al director general del equipo, el italiano Paolo Pavesio, a tomar dos decisiones que, unidas, no tienen precedentes: la primer fue impedir que los cuatro pilotos bajo contrato de la marca, Fabio Quartararo, Alex Rins, Toprak Razgatlioglu y Jack Miller, hablaran con los medios tras la carrera. La segunda fue que el propio Pavesio salió a lidiar con los medios para dar explicaciones.

"En este momento creo que es correcto que sea yo quién explique dónde estamos", introdujo el ejecutivo, que desde el pasado año reemplaza al británico Lin Jarvis.

"Estamos en un punto en el que vemos la diferencia que nos separa de los más rápidos, y tenemos una montaña que escalar", añadió.

"Nuestros pilotos están dando el 110%, la empresa también, y seguiremos haciéndolo. No será de un día para otro, no hay magia. Cada vez que salimos a la pista descubrimos cosas. Gracias a las concesiones, podemos hacer trabajar mucho con nuestra moto".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

El mejor clasificado en la meta de Tailandia fue Quartararo, 14º, a casi 31 segundos del ganador, lo que significa que perdió más de un segundo en cada uno de los 26 giros que se completaron. Tanto el francés (2 puntos) como Rins (1), que acabó 15º, lograron puntuar porque tres pilotos que iban por delante, Marc Márquez, Joan Mir y Alex Márquez, no acabaron la carrera.

De momento, Yamaha tirará con lo que tiene en las próximas carreras, Brasil, Estados Unidos y Qatar (si se corre), ya que el propio Pavesio informó que "llegarán piezas nuevas importantes, las incorporaremos en Europa", a partir del GP de España, a finales de abril.

"Sabíamos que al principio perderíamos algo de tiempo en una sola vuelta; el año pasado estábamos en un nivel muy alto. Comprendimos que íbamos a sacrificarlo para lograr una mayor consistencia en la carrera. Diría que el sábado no estuvo mal; la diferencia entre el ganador y la primera Yamaha fue exactamente la misma que el año pasado, para un proyecto que apenas está comenzando. En la carrera larga, claramente sufrimos un poco más", admitió.

Silencio mediático de los pilotos

Pavesio justificó la ausencia de los pilotos ante los medios y entiende su frustración. "Creo que es difícil para todos emocionalmente porque, obviamente, los pilotos son a quienes todos esperan durante el fin de semana; son los más expuestos", dijo. "Pero también hay gente de base que lleva trabajando día y noche durante muchos meses", añadió.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Casualidad o no, el máximo jefe de Yamaha, que no suele viajar a las carreras, estuvo este fin de semana en Buriram, donde precisamente se estuvo negociando la firma del nuevo contrato de los fabricante con Dorna para el periodo 2027-2031.

"Este fin de semana, nuestro presidente vino desde Japón. Está aquí, y podría pensarse que vino a supervisar las cosas. No, simplemente vino a decir que contamos con el apoyo total e inquebrantable de la empresa matriz y que estamos comprometidos a encontrar la fórmula adecuada para este proyecto, para que Yamaha vuelva al nivel que deseamos. Pero nada está garantizado comparado con el pasado, y eso es algo que entendemos profundamente. Tenemos que trabajar, trabajar duro y trabajar de una manera nueva", concluyó Pavesio.

Paolo Pavesio, Director General de Yamaha Motor Racing

Paolo Pavesio, Director General de Yamaha Motor Racing

Foto de: Alexander Trienitz

