Por qué para Yamaha el nuevo reglamento de MotoGP va en la "dirección correcta"

Yamaha está ante un 2026 clave para su historia en el Mundial de Motociclismo. La fábrica japonesa ha adelantado sus propios plazos y, tras probar el prototipo el año pasado en pista en algunos grandes premios, ha presentado para este curso su nueva moto M1 con motor V4, la primera de su historia en la era moderna, siendo la única que quedaba hasta ahora con una unidad de potencia de cuatro cilindros en línea.

De esta manera, la casa de Iwata afronta una nueva era en su trayectoria en los grandes premios, pero también tiene que preparar otra. Y es que hay que recordar que MotoGP está a las puertas de un nuevo reglamento técnico.

El actual acabará en este 2026, y para 2027 llegará una nueva normativa que barajará las cartas de la parrilla en la clase reina. Las motos se crearán desde cero, y sufrirán notables cambios: la cilindrada del motor bajará desde los 1000cc a los 850cc, la aerodinámica se limitará notablemente, y también se eliminarán los dispositivos de altura, algunos de ellos elementos polémicos que buscarán mitigar el dominio de Ducati y producir carreras más entretenidas, con máquinas que vuelvan a ser más manejables.

La pasada semana, Yamaha presentó en sociedad en Yakarta, capital de Indonesia, su nueva moto para 2026, pero los nipones ya piensan en lo que ocurra el año que viene. En una entrevista concedida a los compañeros de 'GPOne', Paolo Pavesio, máximo responsable del proyecto de Yamaha en MotoGP tras la marcha de Lin Jarvis, abordó el tema de las nuevas normas técnicas y detalló por qué, bajo su punto de vista y el de la compañía, son el camino a seguir correcto para el campeonato del mundo.

"Las normas para 2027-2031 se han redactado conjuntamente con los fabricantes, por lo que sería ridículo, como representante de uno de ellos, decir que no estoy satisfecho. En mi opinión, van en la dirección correcta, al exigir motos menos potentes y más fáciles de pilotar, más sencillas y manejables", empezó diciendo Pavesio.

Presentación de Yamaha en Yakarta Foto de: Yamaha

"En mi opinión, el reglamento permitirá a los pilotos más talentosos ser más creativos, por lo que probablemente veremos carreras más divertidas. No es que ahora no lo sean, pero se ha hecho bien al facilitar el medio técnico. Al fin y al cabo, lo nuestro es un espectáculo".

Pavesio está especialmente complacido por la eliminación de los dispositivos de altura, que no le gustan en absoluto: "En particular, estoy de acuerdo con la eliminación. Después de Silverstone los soporto aún menos [se rompió y privó a Fabio Quartararo de la victoria], pero en general se trata de algo que no tiene justificación para lo que hacemos".

"Desde el punto de vista de la ingeniería, me quito el sombrero, pero aquí debemos preguntarnos hacia dónde queremos ir. Si se quiere encontrar un punto de equilibrio entre la ingeniería y el espectáculo, el camino emprendido es el correcto", concluyó el manager transalpino.