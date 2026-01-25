Yamaha sostiene que el éxito del proyecto V4 "no se medirá solo por los resultados"

Yamaha ha presentado este miércoles, 21 de enero, el proyecto en el que confían para salir definitivamente del farolillo rojo del Mundial de MotoGP. La casa de Iwata es la única que queda en la parrilla en el rango D del sistema de concesiones, tras la salida de Honda al término de 2025, y claramente es la que más problemas de rendimiento tiene, pero los japoneses han puesto toda la carne en el asador para este 2026.

Por más que en 2027 el campeonato vaya a afrontar un cambio de reglamento técnico, con la llegada de motores de 850cc, el fabricante de los tres diapasones disputará este año su primera campaña completa con el nuevo motor V4, con el que jubilarán la unidad de potencia de cuatro cilindros en línea, siendo la única marca que lo mantenía hasta ahora. La nueva M1, con la que entre otras cosas esperan convencer a Fabio Quartararo, que este año seguirá junto a Alex Rins, de que siga confiando en Yamaha, se presentó hoy en sociedad en la capital de Indonesia, Yakarta.

Pero, aunque la fábrica con sede en Japón confíe plenamente en que el motor V4 acabe solucionando los problemas de la moto, lo cierto es que también son conscientes de que tienen ante sí un camino largo hasta alcanzar el máximo rendimiento, para tratar de volver a ser la referencia que fueron. Takahiro Sumi, director general de la división de motorsport de Yamaha, confirmó que la marca está ante un cambio histórico, con el primer propulsor V4 de su historia en la era MotoGP, pero también que, en el arranque de esta andadura, el éxito no se medirá directamente por resultados.

"El 2026 marca el inicio de la era V4 para Yamaha, y es un capítulo emocionante, pero requiere disciplina, datos y dedicación por parte de todos los implicados: de nuestra fábrica en Japón, de Yamaha Motor Racing en Italia, de los equipos oficiales y de nuestro equipo de pruebas", empezó diciendo Sumi.

"El desarrollo paralelo de tres plataformas el año pasado [motor de cuatro cilindros en línea de 2025, motor V4 de 2026 y motor de 850cc de 2027] nos ha proporcionado las bases para este año, por lo que ahora podremos centrarnos en el desarrollo de la M1 de 2026, propulsada por el nuevo motor V4, mientras seguimos trabajando en el prototipo de 2027", añadió.

La M1 V4 ya disputó tres 'wildcards" en grandes premios de la campaña 2025 con el probador español Augusto Fernández a los mandos, aunque los corredores oficiales también probaron el prototipo en Misano, Barcelona y Valencia. Según Sumi, ya se han visto avances en él, aunque claramente el proceso está en una fase muy primitiva.

"Uno de los objetivos del desarrollo de este nuevo motor V4 es ampliar el rango de prestaciones. Ya hemos visto señales alentadoras: mayor estabilidad en la frenada, mejor potencial de aceleración y mayor constancia en las tandas largas. El éxito al comienzo de la temporada no se medirá solo por los resultados, cada vuelta aportará conocimientos que nos impulsarán hacia adelante", sostuvo Sumi.

"Nuestro objetivo para 2026 se centrará en acelerar la velocidad de desarrollo, en tener pruebas de nuestro progreso y en garantizar una integración perfecta entre el diseño, los test y las carreras. Nos comprometemos a mantener un impulso constante: los resultados llegarán", concluyó, confiado, el dirigente japonés.