Yamaha no esperaba estar tan lejos de la cabeza en el test de Qatar

Los tests de la pretemporada 2024 dieron su veredicto para Yamaha: en Losail, Fabio Quartararo y Alex Rins terminaron 14º y 16º, respectivamente, mientras que en Sepang, a principios de mes, fueron 11º y 16º. En Malasia, el francés consiguió reducir su desventaja con el mejor tiempo hasta las ocho décimas, pero en la pista que acogerá el primer gran premio del año se quedó a un segundo.

"Realmente, hemos podido demostrar en Losail lo que vimos en Sepang. Todos los progresos que hicimos en Malasia se han repetido en Qatar, con una ligera mejora en la velocidad punta, pero la diferencia con nuestros rivales sigue siendo significativa", dijo Massimo Meregalli a la web oficial de MotoGP.

El director del equipo Yamaha, que siempre suele tener un pensamiento muy positivo, fue muy franco al valorar el nivel con el que las M1 empezarán este campeonato: "Francamente, esperaba que pudiéramos haber estado más cerca. Y sinceramente, no esperaba que nuestros rivales fueran capaces de progresar tanto".

Pecco Bagnaia, líder en Qatar, rodó ocho décimas por debajo del récord absoluto de la pista, establecido hace sólo tres meses por otra Ducati, la de Luca Marini. En Aprilia, el mejor tiempo en la clasificación de 2023 fue superado en nueve décimas, y en KTM la mejora fue de 1.1 segundos. En Yamaha, al igual que en Honda, no hubo ninguna mejora significativa respecto a esa última referencia.

Si bien es cierto que no hay que dar mucha importancia a la tabla de tiempos en este tipo de pruebas invernales, la decepción de Meregalli era palpable después de que todas las marcas aprovecharan la última jornada en Losail para evaluar tanto el rendimiento en términos de ritmo como a una vuelta, trazándose así un orden bastante realista de cara al primer gran premio.

Al ser preguntado por los progresos buscados por la casa de Iwata a una vuelta, el italiano admitió que "desgraciadamente" no había habido ninguno. "Nuestro ritmo no es malo", explicó. "Ciertamente, no está entre los 3 primeros, pero no está mal igualmente. Pero aquí en particular, incluso más que en Sepang, el retraso en clasificación sigue siendo significativo. Ese es el punto en el que deberíamos concentrar toda nuestra energía, porque a menudo se dice que salir delante aporta muchos beneficios, así que es realmente un área en la que necesitamos mejorar".

En las dos pistas que acogieron los tests invernales, se vieron progresos innegables en términos de velocidad punta. Sin embargo, la falta de agarre trasero sigue siendo un problema clave, al igual que para Honda. Por lo tanto, aunque el ritmo de carrera mostrado fue bastante interesante, es probable que los pilotos sigan penalizados por clasificarse lejos, al menos por el momento.

Fabio Quartararo declaró que todavía tendrá que esperar "tres o cuatro meses" antes de que se pueda sentir realmente algún cambio en Yamaha, el tiempo que tardarán en dar frutos todas las novedades introducidas en el equipo, desde los ingenieros 'robados' a Ducati hasta el efecto del nuevo sistema de concesiones de MotoGP, que busca ayudar a las marcas japonesas. Aunque algunos pueden considerar sus comentarios demasiado negativos, el 'Diablo' quiso poner una nota positiva al concluir el test.

Su nuevo compañero de equipo, Alex Rins, que no corrió en Losail en 2023, se familiarizó con la pista mientras siguió adaptándose a la Yamaha y definiendo su puesta a punto. "He progresado respecto al primer día en Qatar, pero todavía estamos lejos", comentó el último día de pruebas. Estoy a 1.1 segundos de la cabeza, Fabio está a un segundo, así que todavía tenemos mucho trabajo que hacer para reducir la diferencia. Si queremos luchar por la victoria, tendremos que trabajar aún más duro, pero creo que la forma en que estamos trabajando es la correcta".

"En cierto modo, estamos satisfechos porque todo el nuevo equipamiento que hemos introducido este año nos ha dado un plus de rendimiento", defendió Meregalli antes de abandonar Losail, satisfecho en cualquier caso por los comentarios similares de sus pilotos. "La mayor parte del tiempo, los comentarios de Quartararo y Rins han coincidido, y es esencial que trabajen en la misma dirección, pero aún nos queda trabajo por hacer", finalizó.