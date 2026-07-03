OFICIAL: el VR46 seguirá siendo el equipo 'factory supported' de Ducati hasta 2029

El VR46, la estructura de Valentino Rossi en el Mundial de MotoGP, seguirá siendo la escudería 'factory-supported' de Ducati, es decir, con apoyo directo de la fábrica con sede en Borgo Panigale, al menos hasta la temporada 2029, según han confirmado este viernes, 3 de julio.

En 2025, la marca de Bolonia y el equipo de Tavullia acordaron que el VR46 sería el equipo con apoyo directo por parte de la casa madre, un estatus que hasta 2024 le pertenecía al Pramac, hasta que los de Paolo Campinoti decidieron marcharse para desempeñar ese mismo rol, pero con Yamaha.

El papel de equipo 'factory-supported' convierte al equipo VR46 en la principal escuadra satélite de Ducati en la parrilla de la categoría reina, por encima del equipo Gresini, que este pasado jueves anunció otro acuerdo multianual para seguir recibiendo motos Desmosedici en los próximos años.

Sin embargo, el VR46 seguirá siendo la estructura con apoyo directo de la fábrica tres años más, hasta 2029. Esto les garantizará el poder contar, como hasta ahora, con al menos una moto oficial, es decir, de última generación, la misma que llevan los pilotos del equipo Ducati Lenovo. En este 2026, la Desmosedici GP26 pertenece a Fabio Di Giannantonio, mientras que la GP25 del pasado curso es propiedad de Franco Morbidelli.

"La historia continúa: el Pertamina Enduro VR46 Racing Team y Ducati han renovado el acuerdo por el que el equipo con sede en Tavullia seguirá siendo el equipo con apoyo oficial del fabricante de Borgo Panigale. El contrato, firmado inicialmente a partir de la temporada 2025, se ha ampliado ahora por otros tres años, lo que mantendrá unidos al equipo de Valentino Rossi y a Ducati hasta la campaña 2029 de MotoGP", explicaron en un comunicado.

"El acuerdo renovado confirma la confianza mutua que sustenta un proyecto que viene demostrando su solidez desde 2022, año en que se inició la colaboración. En tan solo unos años, el VR46 Racing Team se ha consolidado como un referente en MotoGP, ganándose la condición de equipo con apoyo oficial de Ducati a partir de 2025. Esta colaboración totalmente italiana ha contribuido a conseguir 4 victorias, 16 podios y 1792 puntos en el Mundial de Constructores a lo largo de los años".

"Los logros de las dos últimas temporadas han llevado al Pertamina Enduro VR46 Racing Team y a Ducati a continuar con el proyecto iniciado en 2025. Como resultado, nada cambia y todo queda confirmado para 2027: el equipo contará con dos motos Ducati Desmosedici GP en su garaje —una con especificaciones de fábrica, que recibirá actualizaciones técnicas a lo largo de la temporada, y otra moto con especificaciones estándar, que no será de fábrica—. Ambas motos seguirán contando con el apoyo del personal técnico de Ducati, ya integrado en el equipo", explicaron.

Valentino Rossi, VR46 Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Uccio Salucci, team manager del VR46 y mano derecha de Valentino Rossi, dijo: "Estamos verdaderamente orgullosos de anunciar la renovación de nuestro acuerdo con Ducati como equipo 'Factory Supported' en MotoGP para los próximos tres años. Asumir este rol fue un gran honor desde el principio y marcó un hito importante para todo nuestro grupo. Pero confirmar nuestra posición es aún más significativo, ya que refleja la constancia y el increíble trabajo de cada miembro del equipo".

"Me gustaría dar las gracias a todos los que trabajan dentro del equipo, a nuestros socios por su apoyo continuado, y a Ducati –especialmente a Luigi Dall'Igna, Claudio Domenicali [CEO de Ducati] y Mauro Grassilli [director deportivo]– no solo por creer en nosotros y en nuestro proyecto, sino también por confirmar a través de esta renovación que vamos en la dirección correcta. Con la llegada de la nueva normativa en 2027, las próximas temporadas de MotoGP presentarán un gran desafío, pero estamos preparados para afrontarlo con entusiasmo, determinación y las sólidas bases que hemos construido, para alcanzar objetivos aún mayores. Sin duda, esta exitosa colaboración entre el equipo y Ducati seguirá aportando beneficios a ambas partes".

Luigi Dall'Igna, Director General de Ducati Corse, indicó: "Desde el inicio de nuestra colaboración, el Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha demostrado una gran constancia, experiencia y pasión. A lo largo de los años hemos logrado hitos significativos juntos. Estamos encantados de continuar este camino al menos hasta 2029, reforzando aún más una colaboración que ya nos ha dado grandes satisfacciones".

"Esta renovación refuerza una relación construida sobre valores compartidos, una visión común y objetivos ambiciosos. Estoy seguro de que seguiremos logrando resultados sobresalientes juntos en los próximos años. Por último, me gustaría dar las gracias a Valentino Rossi, Alessio Salucci, Pablo Nieto y a todos dentro del equipo por su profesionalidad y dedicación".