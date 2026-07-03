Zarco esquiva el quirófano y se prepara para volver a competir en septiembre
El piloto francés Johann Zarco, gravemente lesionado en la rodilla izquierda el pasado mes de mayo en Barcelona, se prepara para volver a la competición sin pasar por el quirófano, explica LCR en un comunicado.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
En un comunicado oficial, el equipo LCR informó este viernes de que, por el momento, Johann Zarco no pasará por el quirófano para solucionar la lesión que sufre en su rodilla izquiera, y que tras una respuesta positiva en su rehabilitación, volverá a la competición tras el verano.
Johann Zarco continúa su recuperación y espera regresar en septiembre. Según el comunicado, el 1 de julio, Johann Zarco visitó al doctor Bertrand Sonnery-Cottet en Lyon para evaluar el estado actual de su rodilla.
"Tras la caída en Barcelona, las primeras resonancias magnéticas se realizaron cuando la rodilla aún estaba muy inflamada, lo que dificultó evaluar con precisión la gravedad de la lesión", explican.
"A medida que la inflamación disminuyó, los exámenes posteriores proporcionaron una imagen más clara y un pronóstico más positivo de lo esperado, y las lesiones inicialmente sospechadas ya no se confirmaron. El ligamento colateral medial (LCM) está sanando bien, mientras que el ligamento cruzado posterior (LCP), que inicialmente se creía roto, también muestra signos alentadores de recuperación. El ligamento cruzado anterior (LCA) permanece roto", sigue.
Johann Zarco junto al equipoo médico que le trata
Foto de: LCR Honda
Durante las últimas semanas, el piloto francés había estado esperando a que sanara una quemadura antes de someterse a cirugía. Mientras tanto, continuó entrenando y progresó de forma constante, "lo que hizo que un tratamiento no quirúrgico fuera una opción viable", informan.
"Siguiendo las recomendaciones del equipo médico, y dado que los doctores se muestran impresionados por la evolución de Johann, el piloto no se someterá a cirugía y continuará con un programa de rehabilitación centrado en la recuperación y el fortalecimiento. Tras nuevas evaluaciones médicas, el objetivo es que Zarco regrese a la pista en septiembre", apuntan.
Johann Zarco, Team LCR Honda tras la caída en Barcelona
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Accidente en Barcelona
El GP de Catalunya celebrado el 17 de mayo en Barcelona, se saldó con dos banderas rojas, tres salidas y varios accidentes de mayor o menor gravedad, siendo uno de los afectados el piloto francés. Tras una primera bandera roja, la carrera volvió a comenzar en parado desde la parrilla, una segunda salida que acabó en la primera curva, cuando los italianos Luca Marini y Pecco Bagnaia se vieron envueltos en una caída junto a Zarco, con la mala suerte de que al francés se le quedó enganchada la pierna izquierda en la rueda trasera de la Ducati de Bagnaia, sufriendo la rotura de varios ligamentos de la rodilla.
Según el primer parte médico emitido por el equipo el 18 de mayo, Zarco sufrió "lesiones en los ligamentos cruzados anterior y posterior, así como en el menisco medial. También un pequeño desgarro del peroné en la zona del tobillo", una lesión esta última de la que ya está recuperado.
Dos días después del accidente, el piloto francés viajó hasta la consulta del eminente especialista en rodilla francés doctor Bertrand Sonnery-Cottet, en Lyon, donde el cirujano ortopédico determinó que: "tras un examen exhaustivo, se estima que deberá esperar un par de semanas antes de someterse a la intervención quirúrgica para tratar el daño en sus ligamentos, lo que permitirá que el traumatismo inicial y otras lesiones de la rodilla tengan tiempo de curarse antes de la intervención", informó de nuevo el equipo.
Johann Zarco se enganchó la pierna con la moto de Pecco Bagnaia
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Llegado el momento, Zarco no pudo pasar por el quirófano al sufrir una herida en la zona de la rodilla que, en caso de cirugía, le pondría en peligro de una grave infección, como explicó el mismo corredor en sus redes sociales el 1 de junio, hace un mes.
Aunque no hay una fecha fijada para la reaparición de Zarco, el equipo LCR confirmó este miércoles que será el británico Cal Crutchlow quien dispute el GP de Alemania de la próxima semana, la última carrera antes del parón veraniego. Cratchlow ha reemplazado a Zarco desde su lesión, disputando los grandes premios de Italia, Hungría, República Checa y los Países Bajos, antes de la próxima carrera en Sachsenring y, con toda probabilidad, le seguirá sustituyendo hasta su reaparición. Durante el mes de septiembre, MotoGP tiene programados los grandes premios de San Marino, el día 13, y Austria, el 20.
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