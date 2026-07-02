Gresini renueva con Ducati y seguirá siendo su equipo satélite en MotoGP

Día de importantes anuncios para el equipo Gresini en el Mundial de MotoGP. Este jueves, 2 de julio, la escudería italiana ha revelado su nueva alineación de pilotos para la temporada 2027, ya que tendrá que decir adiós a Alex Márquez, que fichará por el equipo oficial de KTM, y a Fermín Aldeguer, que recalará en el VR46.

A primera hora de la mañana, la escuadra dirigida por Nadia Padovani anunció el fichaje de Dani Holgado, que subirá desde Moto2 tras su estancia en el equipo de Jorge Martínez 'Aspar'. Pero hay más. La pareja de pilotos del próximo curso será completamente española, ya que también contarán con Joan Mir, campeón del mundo de 2020, procedente de Honda. La casa del ala dorada despidió en sus redes sociales al mallorquín, y Gresini anunció unos minutos después su llegada.

Gresini emitió un comunicado para confirmar sus pilotos para el próximo curso, pero no solo eso. Y es que la escudería fundada por el fallecido Fausto también ha hecho oficial un acuerdo multianual con Ducati para seguir siendo su equipo satélite en la categoría reina, una unión que empezó en la temporada 2022.

"Se ha confirmado que se mantendrá la colaboración de Gresini con Ducati Corse, fruto de una visión compartida y de una trayectoria ya marcada por el éxito, tanto en el pasado como en el presente. Se trata de un acuerdo multianual que refuerza aún más una relación sólida y bien estructurada", indicaron desde Gresini.

El equipo confirmó, además, que el estatus en el box no sufrirá cambios, lo que quiere decir que mantendrán una moto oficial en el garaje. La última versión de la Ducati, la Desmosedici GP27 con la que los de Borgo Panigale afrontarán el nuevo reglamento con motos de 850cc, irá a parar a Joan Mir. Aunque el próximo año todas las motos serán iguales, la del mallorquín recibirá todas las actualizaciones, mientras que la de Holgado solo algunas, y lo hará más tarde.

Sin embargo, la relación entre Ducati y Gresini ha tenido sus altibajos, por más que se haya llegado a un acuerdo de renovación. Cabe recordar que, como informó Motorsport.com el pasado mes de abril, los de Nadia Padovani amagaron con irse de Ducati a raíz de la decisión del fabricante con sede en Bolonia de mover a Fermín Aldeguer, su piloto de fábrica, al equipo de Valentino Rossi. El enfado en las filas azules les llevó a tantear las pocas opciones disponibles, pero finalmente no se materializó un cambio de marca.

En el comunicado, Nadia Padovani, propietaria de Gresini, ha celebrado el acuerdo y todas las noticias anunciadas este jueves: "A partir del año que viene cambiarán muchas cosas, pero la esencia del BK8 Gresini Racing MotoGP Team seguirá siendo la misma. Seguimos siendo un equipo que trabaja para crecer temporada tras temporada, y en 2027 lo haremos con dos pilotos en los que depositamos una gran confianza, y a los que estamos listos para apoyar plenamente".

"Dani Holgado es un perfil al que llevamos siguiendo mucho tiempo, y nos complace que pueda empezar su experiencia como rookie en la categoría reina con nosotros. Joan Mir es campeón del mundo de MotoGP: su palmarés habla por sí solo. Uno está al comienzo de su camino, el otro aspira a redescubrir sus mejores sensaciones y aprovechar al máximo su potencial. Para ambos, queremos ser un punto de referencia constante".

"Seguiremos compitiendo junto a Ducati Corse, que a lo largo de los años ha demostrado ser un socio fiable y ganador, y estamos muy contentos por ello. Por último, pero no menos importante, al final de la temporada nos despediremos de Alex Márquez y Fermín Aldeguer, dos pilotos que han dado mucho a nuestro equipo, tanto en términos de resultados como de relación humana. Para ellos van nuestro agradecimiento y nuestros mejores deseos para el futuro"

El anuncio también recogió palabras de Gigi Dall'Igna, Director General de Ducati Corse: "Nos complace confirmar la continuación de la colaboración multianual entre Ducati Corse y el BK8 Gresini Racing MotoGP Team. Una relación construida a lo largo del tiempo, basada en valores compartidos, experiencia técnica y una determinación común por perseguir objetivos ambiciosos en pista".

"Esta asociación se ha visto enriquecida por importantes resultados deportivos logrados por el equipo, un testimonio de la calidad del trabajo realizado juntos. El BK8 Gresini Racing MotoGP Team representa un socio clave dentro de nuestro proyecto y seguiremos trabajando codo con codo, con continuidad, con el objetivo de avanzar en nuestro camino de crecimiento compartido", cerraron.