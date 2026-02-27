Bagnaia asume su culpa en Tailandia: "No he trabajado bien, tenía demasiada prisa"

La primera en la frente para Pecco Bagnaia. El piloto italiano, deseoso de olvidar un 2025 muy complicado que acabó siendo su peor año en la categoría reina, llega a Tailandia con buenas sensaciones, tras una pretemporada que parece haberle devuelto su potencial al manillar de una Ducati GP26 cambiada respecto a su antecesora. Pero este primer viernes del curso en Buriram le ha deparado un primer varapalo, al quedarse fuera del pase directo a la Q2, como ya le ocurriera hace un año en este mismo lugar.
Así ha sido el primer viernes de MotoGP en 2026:
Y eso que el turinés no empezó mal el día, séptimo en los Libres 1, con un tiempo de 1:29.791 que le dejó a apenas 19 milésimas de Marc Márquez. Pero todo se torció en una tarde en la que un empeoramiento de las condiciones climatológicas, con el cielo negro, mucho viento y la llegada de una llovizna, lo marcó todo. Bagnaia salió más tarde que su compañero de equipo o que Jorge Martín a buscar el tiempo, a 20 minutos del final, y no lo logró. Tuvo otro intento en los últimos cinco minutos, pero terminó 15º, como la peor Ducati GP26, con un crono de 1:29.824, a 1.298 segundos del líder, un Marco Bezzecchi en otro planeta.
Tras la jornada del viernes, Bagnaia achacó su primer error del curso 2026 a un mal timing, sobre todo por un cambio de set-up que realizó junto a su equipo en la moto después de la FP1. Pero no le fue buen, y las malas condiciones le condenaron.
Con todo, el piamontés reconoció y asumió su error: "Cuando termine mi carrera deportiva, escribiré un libro sobre las sesiones. Nada, solo... Ha sido más bien culpa mía. No he trabajado bien. Tenía demasiada prisa. Antes de la Práctica, decidimos cambiar un poco la configuración, el set-up. Pero ha sido en la dirección equivocada", empezó diciendo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.
"Y en cuanto empecé a ver que el cielo se estaba poniendo negro, decidimos montar neumáticos nuevos para intentar hacer una vuelta mejor. Pero con esa configuración, me costó mucho. Y entonces ya era demasiado tarde. Así que han sido mis errores. Tengo que estar más tranquilo. Como primer día de la temporada, podría haber ido mejor, pero tengo que estar más tranquilo", siguió.
Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
