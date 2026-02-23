Para Tardozzi, Bagnaia está "de vuelta" y será candidato al título en 2026

Tras un año 2025 marcado por una profunda crisis, Pecco Bagnaia volvió a mostrarse competitivo en los test preparatorios para la nueva temporada de MotoGP. Ya en las pruebas de Sepang, en Malasia, el tricampeón del mundo de motociclismo destacó que había recuperado sus buenas sensaciones. La Ducati ya le permitía frenar como quería.

Sin embargo, los dos días de ensayos en Buriram (Tailandia) han sido más decisivos, ya que en los mismos entrenos celebrados hace un año, el italiano descubrió por primera vez los problemas que le afectaron durante todo el pasado curso, y le llevaron a su peor año en la clase reina.

"En comparación con el año pasado, es mucho mejor", afirmó aliviado tras el test celebrado en Chang. "El año pasado, el primer día de pruebas en Tailandia fue muy difícil, y ahora me he sentido mejor con la nueva moto desde el primer momento. Creo que cuando te sientes bien en la moto, pilotar es simplemente divertido. Lo disfruto muchísimo. Así es más fácil".

Bagnaia trabajó principalmente con el depósito de gasolina más pequeño, para las carreras al sprint. Este elemento también le ha supuesto un problema en el pasado. El primer día del test de Buriram completó una simulación de carrera sprint satisfactoria. El segundo día, interrumpió un simulacro de carrera larga tras unas cuantas vueltas.

"Algo no le satisfacía", revela el director del equipo oficial de Ducati, Davide Tardozzi, "y decidió parar antes. No iba mal, pero lo interrumpió porque quería ir más rápido de lo que le era posible". En la prueba del 'time attack', Bagnaia fue igualmente muy competitivo, y estuvo a la altura de su compañero de garaje, Marc Márquez.

Tardozzi cree que Bagnaia podría haber sido incluso un poco más rápido en su vuelta de clasificación. Por eso está convencido: "Estamos muy contentos de tener a Pecco de vuelta, porque parece que va a ser uno de los aspirantes al título mundial".

Francesco Bagnaia ha confirmado sus buenas sensaciones y se muestra confiado. Foto: Gold & Goose Photography/Getty Images

Ya después de los test de Sepang, el #63 elogió a los ingenieros de la casa de Borgo Panigale por su trabajo, ya que le había permitido recuperar sus buenas sensaciones. ¿Ha vuelto la moto actual a tener ese carácter que se adapta a él como un guante? "Para mí es diferente, pero se adapta mejor a mi estilo de pilotaje y puedo trabajar mejor con ella", afirmó Bagnaia. "El año pasado tuve que sufrir desde el principio. En cuanto llegué aquí, tuve un buen comienzo, pero no como en Malasia".

"En la carrera [GP de Tailandia 2025] tuve grandes problemas. Es cierto que subí al podio, pero mis sensaciones no fueron las mejores. En este test hemos trabajado muy duro en nuevas soluciones, muy duro para entender la moto. Creo que hemos dado otro paso adelante. Todavía nos falta algo y espero que lo encontremos durante el fin de semana de carrera, pero estoy contento". ¿Y qué le falta aún a Bagnaia? "Un poco más de consistencia en la frenada".

"A veces puedo frenar bien, otras veces la moto empieza a vibrar un poco. Entramos más rápido en las curvas, así que tenemos que ser más constantes". En cuanto a la aerodinámica, se decidió por su paquete preferido, el de 2024.

Bagnaia también ha aclarado su futuro en los últimos días. Tras el primer día de pruebas, confirmó que había tomado una decisión. El año que viene será compañero de equipo de Marco Bezzecchi en Aprilia. El futuro está claro, y los entrenos han ido muy bien. Así, el piamontés afronta el inicio de la campaña 2026 con tranquilidad: "Estoy contento con mis sensaciones en esta prueba. La pretemporada ha terminado mucho mejor que el año pasado, así que mis sensaciones son muy buenas".

"Ahora es el momento de empezar la temporada y luchar, pero por ahora solo puedo decir que estoy contento. Hemos hecho un trabajo bastante sólido durante los test. Malasia fue importante, pero para mí estas pruebas han sido mucho más importantes si pienso en el año pasado", cerró.