Buriram (Enviado Especial).- De hecho, la representación de una ceremonia de bodas que organizó la marca de Noale la jornada previa del arranque del test en Sepang, mosqueó a los fabricantes que abanderan ese silencio administrativo absolutamente intencionado.

Motorsport.com entiende que la mayor parte de los movimientos que atañen a los garajes de las escuderías de fábrica, ya están resueltos y firmados.

Es el caso de la renovación de Marc Márquez con Ducati y la incorporación de Pedro Acosta, que ocupará el lugar de Pecco Bagnaia ahora que el bicampeón (2022 y 2023) ha decidido comprometerse con Aprilia.

A pesar de haberse sentado a negociar con Yamaha, los problemas a todos los niveles que exhibió la marca de los diapasones en Malasia, y una oferta que a su modo de ver fue insuficiente, le llevaron a Pecco dar un volantazo y a unirse a la otra compañía italiana del certamen, donde se encontrará con Bezzecchi, uno de sus mejores amigos en el paddock.

El anuncio de la renovación de Marco Bezzecchi por Aprilia no sentó nada bien al resto de equipos de MotoGP Foto de: Aprilia Racing

A modo de reacción a la marcha de Fabio Quartararo a Honda, Yamaha tiene atado a Jorge Martín, a la espera de concretar quién acompañará al campeón del mundo de 2024. KTM, por su parte, ya ha cerrado la promoción desde su formación satélite (Tech3) de Maverick Viñales, que compartirá taller con Alex Márquez.

Las piezas de los equipos independientes se colocarán después de los oficiales, aunque casi media parrilla ya sabe qué colores lucirá en la puesta en marcha de la era de las motos de 850cc. Se da la circunstancia de que solo una de estas maniobras, la de Bezzecchi, se ha comunicado al mundo. Y eso no es accidental.

Detrás de ese silencio hay una estrategia consensuada por parte de los miembros de la Asociación de Constructores (MSMA), que desde hace meses, casi un año ya, negocia con Dorna, rebautizada ahora como MotoGP Sports Entertainment, por el que sería el equivalente al conocido como Pacto de la Concordia en el Mundial de Fórmula 1.

Esto es el contrato que estipula las retribuciones derivadas de la explotación de los derechos de comerciales del campeonato, básicamente televisivos. El acuerdo actual entre el promotor y los participantes expira a finales de esta temporada, y el tira y afloja para firmar el nuevo, que debe abarcar el periodo entre 2027 y 2031, no termina de desatascarse.

En esa tesitura, los equipos prefieren no hacer públicos los nombres de sus pilotos con vistas a ese 2027, porque ahora mismo no hay un documento que les vincule al certamen en esa fecha.

De hecho, Motorsport.com ha podido constatar que varios de esos anuncios que ya debían haberse lanzado se han puesto en pausa, a la espera de ver cómo evolucionan las conversaciones.

Las dos partes implicadas (Dorna y los equipos) se han reunido en varias ocasiones en las últimas semanas de forma presencial. El primero de estos encuentros más recientes se produjo la noche del 4 de febrero en la planta noble, la novena, del hotel Sama Sama, donde se concentra la mayor parte del personal que acude a los ensayos de invierno en el circuito malayo.

En el encuentro estuvieron presentes Lin Jarvis, el representante elegido por la MSMA para liderar el diálogo con Dorna; Paolo Pavesio (Yamaha), Massimo Rivola (Aprilia) y Pit Beirer (KTM). Al día siguiente, en el hospitality de Ducati instalado en Sepang, ese mismo grupo se volvió a ver, sumándose Gigi Dall’Igna (Ducati). La idea era reagruparse antes de sentarse de nuevo con Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, en Kuala Lumpur, el día antes del evento de lanzamiento de la temporada, el 7 de febrero.

Las dos posturas se están acercándo, pero todavía no está claro cuándo habrá fumata blanca. La próxima puesta en común de la MSMA está agendada para este próximo martes, en Buriram, donde el curso arrancará el domingo, y tampoco sería descabellado pensar que entonces pueda producirse un desbloqueo.

Las partes, de cualquier forma, están condenadas a entenderse por razones obvias: todos los implicados desean que haya campeonato en 2027. El principal punto de discusión radica en la distribución del dinero que ingresa el certamen, y cuyo principal caudal nace de la televisión.

Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports Foto de: Alexander Trienitz

La propuesta actual de Dorna estipula una cuota fija, que rondaría los ocho millones de euros para cada equipo. Estos, por su lado, presionan para cambiar el modelo de reparto, y que este pase a ser un porcentaje de lo recaudado. Así se articula en la Fórmula 1 que, como ocurre con MotoGP, también es propiedad de Liberty Media.

Consideran las escuderías que la entrada en escena del gigante norteamericano del entretenimiento será clave en el crecimiento de MotoGP, y que no hay mejor estímulo para ellos que hacerles partícipes de los beneficios que se lleguen a alcanzar.

Dorna, en cambio, prefiere mantener la naturaleza actual del acuerdo, aunque sea mejorando la cifra. Y en esta negociación es donde las fábricas han decidido guardar silencio en lo relativo a las incorporaciones de los pilotos de 2027.

Han adoptado esta estrategia como medida de presión, aunque habrá que ver hasta qué punto es efectiva. Sobre todo, porque, como decíamos más arriba, ellas son las principales interesadas en formar parte del tinglado que supone MotoGP, además de haber invertido ya varios millones de euros en las motos con motores de 850cc con las que se competirá entonces.