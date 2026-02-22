Bagnaia: "La moto me da las sensaciones que busco; estoy trabajando en mi estilo de pilotaje"
Pecco Bagnaia concluyó con el cuarto mejor tiempo la última jornada del test oficial de pretemporada en Buriram, solo superado por Bezzecchi, Ogura y su compañero, Marc Márquez.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
El italiano de Ducati logró bajar el crono en la sesión de la mañana a un impresionante 1.28.883, a menos de dos décimas del récord absoluto de la pista establecido por el mismo en 2024 (1.28.700), pero casi de inmediato Marc Márquez atacó la posición para rebajar esa marca hasta el 1.28.836, liderando el español por delante del italiano la sesión matutina en el test oficial de Buriram.
En el último entrenamiento del día y de la pretemporada, esta tarde, Pecco Bagnaia se limitó a hacer ritmo, rondando solo 18 vueltas con un mejor tiempo de 1.30.5, viéndose superado además, en la hoja de cronometraje, por las Aprilia de Marco Bezzecchi y Ai Ogura, que a última hora hicieron un ataque al crono del que no participó el turinés.
"Estoy contento, tanto con este test como con la pretemporada en general, que ha ido mucho mejor que el año pasado", expuso Bagnaia al final del fía.
"El test de Sepang era importante, pero este fin de semana aún era mejor, por lo que pasó el año pasado", en referencia de que en los ensayos de Buriram empezó a perder el control de la GP25.
Francesco Bagnaia, Ducati
Foto de: Kaikungwon Duanjumroon / NurPhoto via Getty Images
Pese a que por la tarde Bagnaia salió a buscar ritmo, solo completó 18 giros, por los 31 de la mañana, con una tanda de nueve giros seguidos en 1.30.
"Por suerte pude hacer el sábado la simulación de carrera, porque hoy tuve un problema por la tarde que me lo impidió", desveló que su plan se vio truncado.
"Es algo que puede pasar durante un test y, sinceramente, es mejor que suceda ahora que en el fin de semana de gran premio. Pero estoy contento.
Trabajando en un cambio de estilo en el pilotaje
Sobre el ADN Ducati de la GP26 respecto ala moto del año pasado, Bagnaia explicó que para el cambia. "Para mí es diferente, pero estoy trabajando mejor en mi estilo de pilotaje. El año pasado me costó desde el principio", recuerda.
Francesco Bagnaia, Ducati
Foto de: Steve Wobser / Getty Images
"El año pasado nada más llegar aquí tuve un buen comienzo, pero no como en Malasia. Me costó mucho durante el gran premio. Es cierto que subí al podio, pero mis sensaciones no fueron las mejores. Durante este test, trabajamos bastante duro en nuevos estilos y en comprender la moto. Creo que hemos dado un paso más. Todavía me falta algo y espero que en el fin de semana de carreras lo consigamos, pero estoy contento", insistió.
Bagnaia ha sido invitado a dejar Ducati a final de año y se irá a Aprilia, pero antes el italiano, que el pasado año sufrió lo que no está escrito con la Desmosedici GP25, espera tener la oportunidad de decir la suya.
"La moto me da las sensaciones que busco, aunque aún puedo encontrar algo más en la entrada de las curvas, en frenada", apuntó. "Necesito un poco más de consistencia en la frenada repetitiva. A veces freno bien, a veces la moto empieza a vibrar un poco. Vamos más rápido en las curvas, así que tenemos que ser más consistentes", demandó el corredor de Turín.
Comparte o guarda este artículo
Bagnaia: "En días se anunciarán todos los fichajes; ya he decidido, he seguido el instinto"
Aprilia trata de seducir a Bagnaia para que se una a su proyecto en 2027
Ducati exprimirá su imbatible motor 2024 hasta el final de la era de los 1000cc
Márquez: "Si mi físico no me limita no tendré problema en renovar por dos años"
Todos los récords que Marc Márquez puede batir en 2026
Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez
Últimas noticias
Viñales acabó la pretemporada contrariado: "No tuve tiempo de trabajar para la carrera"
¿Es la votación sobre los motores una solución justa pese que Mercedes informó a la FIA?
Todos los números y estadísticas de los test de la F1 2026: datos, vueltas, kilómetros
Quartararo: "Somos casi un segundo más lentos que el año pasado"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios