Por qué el GP de Tailandia fue un antes y un después para Jorge Martín

El Mundial de MotoGP va a entrar en su fase decisiva de la temporada. El campeonato afrontará tras una semana de parón los grandes premios de Malasia, Qatar y Valencia, en los que terminará de decidirse la batalla por el título que mantienen Jorge Martín y Pecco Bagnaia, y que vivió su mejor episodio en Tailandia, con una carrera antológica en la jornada del domingo. Fue la guinda del pastel para un fin de semana clave, para ambos, pero especialmente para el madrileño.

Lo que pasó en Buriram fue un antes y un después para Martín, y no porque hiciera la pole y ganara las dos carreras disputadas, algo que por ejemplo ya hizo en Misano y en Motegi, para bajar la diferencia en la general de pilotos con su rival hasta los 13. Lo fue porque ganó de una manera muy distinta a las anteriores, y porque lo que pasó después de la carrera va a marcar de forma definitiva su estrategia de cara al último triplete de la campaña.

Jorge Martín aprende de sus errores en MotoGP 2023

En lo referente a la primera clave, está claro que el piloto español se jugaba muchas cosas en Chang después de sus dos errores en Mandalika, cuando se fue al suelo liderando con comodidad, y en Phillip Island, cuando una mala elección de la goma trasera blanda hizo que perdiera el triunfo y quedara quinto después liderar toda la carrera.

Martín pasó de superar a Bagnaia el sábado de Indonesia a verse de nuevo a 27 puntos y de forma evitable, por lo que era necesario verle con una gestión de carrera mejor. Y la tuvo. Por su explosividad, al de San Sebastián de los Reyes se le dan genial las carreras cortas y no tuvo problemas para ganar la de Tailandia, la séptima en lo que va de 2023. Pero la carrera larga fue una demostración evidente de que, tal y como él mismo avisaba, había aprendido de sus fallos.

Y es que su gestión, en un día marcado absolutamente por la estrategia, fue realmente impecable. Comenzó al montar la misma opción de gomas que el resto, el medio delantero y el duro trasero, sin necesidad de una apuesta distinta. Y siguió al cuidarlos en todo momento durante las 26 vueltas de carrera. El #89 era seguramente consciente de que esa era su opción realista de salir victorioso, ya que, como avisó Bagnaia el sábado, no parecía tener el mejor ritmo.

Eso no quiere decir que su ritmo no fuera competitivo, que lo fue. De hecho, entre la vuelta 4 y la vuelta 19 rodó siempre entre 1:31.0 y 1:31.5, nunca por encima de esta última marca. Pero también es cierto que Martín únicamente fue el más rápido en la primera vuelta de carrera, no en las 25 siguientes. ¿Podría haberlo hecho si hubiera querido? Seguramente. Pero se habría quedado sin goma de cara al final, como en Australia. Un negocio que no le interesaba para nada.

El de San Sebastián de los Reyes adoptó este perfil, distinto al que suele tener habitualmente, pero necesario para no volver a fallar. Y acertó. Gestionar más no le impidió liderar durante buena parte de la carrera, más de dos tercios de la misma, pese a no ser el más rápido. Y sí le permitió llegar con más goma, al menos que Bagnaia, que la había gastado más para remontar.

La lucha con Brad Binder fue, desde luego, ajustada. Pero Martín supo gastar ahí la goma que le quedaba e ir al límite cuando tocaba. Lo hizo en el gran adelantamiento que completó sobre el sudafricano para ponerse líder, y después, cuando hizo una última vuelta de carrera como si fuera la clasificación (1:31.866, cuando la anterior era de 1:32.282) para que la victoria no se le escapara.

Cuando ya algunos decían que no sería capaz de utilizar más la cabeza, Jorge dio una lección sobre cómo dejar atrás los errores, pero teniéndolos en cuenta. Es de esperar que en Sepang, en Losail y en Cheste siga el mismo guion, porque el tramo de la temporada es aún más decisivo, y el aspecto mental cobra aún más relevancia. El propio piloto español reconoció tras la carrera del domingo que estaba "mentalmente destrozado" tras un triplete de altibajos.

La presión de los neumáticos, la otra clave para Martín en MotoGP 2023

Pero, más allá de todo esto, lo cierto es que Martín va a estar obligado a gestionar por lo que ocurrió tras la carrera larga de Buriram. Y es que, mientras que Aleix Espargaró se convirtió en el primero en ser sancionado por no respetar la norma de presión mínima de neumáticos, al contendiente al título le tocó entrar en el grupo de pilotos apercibidos con un 'warning', un aviso por parte de los comisarios.

Hay que recordar que esta nueva norma de MotoGP para este 2023 establece que, para los dos neumáticos, se debe mantener un parámetro mínimo de presión durante el 50% de la carrera larga del domingo y durante el 30% de la sprint del sábado. Tras la primera infracción, se penaliza por tiempo: 3 segundos extra en el tiempo final de la carrera para la segunda (lo que le pasó a Espargaró), 6 en el caso de la segunda, y 12 en el caso de la tercera.

Este contratiempo es, sin duda, un problema para Martín. En un contexto como el del Mundial actual, donde todo está muy ajustado, 3 segundos pueden hacerte perder unos puntos valiosísimos: desde una victoria hasta varios puestos (Aleix en Tailandia bajó del 5º al 8º).

De cara a los tres últimos grandes premios, Bagnaia aún cuenta con este comodín, que le permitirá fallar en alguna de las 6 carreras que quedan. El propio piloto oficial de Ducati ya dijo en Misano que no quiso gastarlo en la carrera del domingo, siendo muy previsor de lo que podía ocurrir de cara a final de año.

Todo esto no quiere decir que Martín vaya a ser sancionado. Por ejemplo, Viñales lleva apercibido desde Montmeló y ha conseguido evitar la sanción de tiempo. Pero es evidente que Jorge tendrá que plantearse las carreras de una forma algo distinta, siguiendo en la línea de gestionar aún más, como empezó a hacer en Tailandia.

Será la prueba de fuego definitiva para el español en un campeonato que está a punto de definirse, y en la que tendrá enfrente a un rival como Bagnaia, que ya ha ganado un título y que también está cambiando su estrategia, por ejemplo, apretando más los viernes después de no pasar directo a la Q2 en Indonesia y Australia. La presión está sobre ambos, y todo contará para definir al campeón de este año.