Sofuoglu apuesta por la continuidad de Razgatlioglu "al 99%" en Pramac para 2027
El influyente manager del turco Toprak Razgatlioglu aseguró el domingo en Buriram que la idea es de seguir un año más en el equipo Pramac, descartando un eventual ascenso a la formación oficial de Yamaha el próximo año.
Yamaha anunció el fichaje de la estrella mediática y tricampeón de SBK Toprak Razgatlioglu el 10 de junio del pasado año. En un comunicado que contenía 2000 palabras, en ninguna de ellas se especificara la duración del acuerdo, limitándose a informar de que Toprak volvía a la fabrica de Iwata y que iba a debutar en MotoGP 2026 con Pramac, la formación satélite del fabricante japonés.
Aunque Yamaha no lo ha confirmado oficialmente, se habla de un acuerdo de dos años más un tercero opcional para ambas partes. Sin embargo, rápidamente se dispararon los rumores sobre un posible compromiso entre el corredor y el fabricante para ascenderlo al equipo oficial en 2027.
Tras debutar este pasado fin de semana en el GP de Tailandia, el agente de Toprak aseguró que la idea es seguir en Pramac la próxima temporada.
Con Fabio Quartararo saliendo del equipo en 2027 dirección a Honda, Yamaha se ha asegurado el fichaje de Jorge Martín, y ahora está terminado de decidir qué piloto completará su alineación. Aunque no hay nada cerrado, las opciones se han reducido tras la negativa de Pecco Bagnaia, que era el candidato preferido del fabricante, y ahora se negocia con Luca Marini, aunque no está descartado al cien por cien el fichaje de un joven talento de Moto2, buscando un 'mirlo blanco' como sucedió con Quartararo cuando dio el salto por sorpresa a MotoGP en 2019 con Petronas.
Muy por detrás de esas dos opciones están Alex Rins, que no tiene oferta de momento, y Razgatllioglu, que según su propio agente, Kenan Sofuoglu, seguirá en Pramac al "99 por ciento".
"Yamaha tiene una actitud muy positiva con Toprak. Saben que tienen un gran piloto", explicó el ex piloto turco en GPOne. "Este proyecto se centra principalmente en 2027. Yamaha está invirtiendo en el futuro y está preparando un nuevo paquete porque es una marca de referencia en el mundo de las carreras. Vive para esto".
"Yamaha, contenta con Toprak"
Según Sofuoglu, en Yamaha "están muy contentos con el rendimiento de Toprak en esta carrera, y esto lo motivará aún más. No tenemos presión; sabemos que este es un proyecto a largo plazo", dijo en referencia a la carrera del domingo, en la que el turco cruzó la meta 17º, a 39 segundos del ganador pero por delante de su nuevo compañero, Jack Miller.
Kenan Sofuoglu y Toprak Razgatlioglu
"Hay muchos rumores, pero con Pramac contamos con una estructura de mucha calidad. Nuestro objetivo es llevar a Toprak al máximo nivel. Estoy 99% seguro de que Toprak también se quedará con el equipo actual el año que viene, porque estamos contentos aquí y trabajamos bien juntos", insistió un Sofuoglu que, evidentemente, no se cierra ninguna puerta si salta la oportunidad.
"Nuestro contrato está abierto y podría haber interés del equipo oficial de Yamaha, pero el plan original se mantiene con el equipo actual", zanjó el otomano.
