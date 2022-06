Rins: "Al equipo al que voy no me dejan llevar a nadie de Suzuki"

Cargar el reproductor de audio

Cuando Alex Rins llegó a Suzuki en 2017 heredó al jefe de mecánicos de Maverick Viñales en la estructura de Hamamatsu, José Manuel Cazeaux, con el que ha trabajado con muy buen resultado y sintonía durante cinco años y lo que llevamos de este.

Sin embargo, el anuncio de Suzuki de dejar el Mundial de MotoGP a final de temporada, ha provocado que el medio centenar de empleados de la estructura nipona en las carreras haya empezado a buscarse el futuro en otros equipos. Ese ha sido el caso del técnico argentino, que durante el fin de semana del Gran Premio de Catalunya llegó a un acuerdo para incorporarse, el próximo año, a Aprilia.

Este sábado, el diario As desveló la información y, además, la ligó al futuro de Maverick Viñales, con el que trabajó dos años en Suzuki, por lo que todo apunta a que el camino de ambos, técnico y piloto, volverá a unirse en el garaje de Noale.

Motorsport.com le preguntó esta tarde a Alex Rins sobre la cuestión, y si este tipo de informaciones podía hacer perder un poco la concentración al equipo.

"No, creo mucho en mi equipo y están trabajando bien. Es cierto que posiblemente Manu vaya a Aprilia el año que viene. Es una lástima, yo he intentado llevármelo al nuevo equipo al que voy a ir, pero me han dicho que no podía llevar a nadie. Aunque tampoco creo que él tenga muchas ganas de ir al equipo al que yo voy, así que tampoco he luchado mucho. Pero eso será el año próximo, ahora estamos en este y vamos a ir a tope hasta el final", en referencia al LCR-Honda, que será su próximo equipo, como ya se dijo.

Además de Cazeaux, Rins tiene un equipo con el que lleva años trabajando y con una gran unión y sintonía, y a algunos le hubiera gustado llevárselos.

"Sí, hemos hecho una muy buena familia aquí en Suzuki y me gustaría llevarme a alguno de los chicos, pero también me pongo en el sitio del otro equipo y también entiendo que no quieran romper un grupo de trabajo. En principio, lo que tenemos encima de la mesa es que no me dejan llevar a nadie de Suzuki, pero también lo entiendo".

Maverick no confirma ni desmiente

Por su parte, Maverick Viñales, no quiso confirmar la información de sí Cazeaux iba a volver a estar a su lado, esta vez en el box de Aprilia.

"En particular yo no lo sé, pero me gustaría, es obvio. Estamos trabajando muy bien con el equipo que tenemos, pero si se puede fichar a Manu, algo que no lo he hablado y no lo sé, es un fichaje top, de los mejores. Poco a poco van encajando todas las piezas, y veremos".

Sobre las virtudes de Cazeaux, Maverick destacó el entendimiento.

"Me entendía bien, lo que necesitaba, que eso es lo más importante, que el piloto y el técnico entiendan qué se necesita en cada momento".

En este punto Maverick no quiso entrar a confirmar nada ya que aún no se ha hecho oficial el fichaje del técnico, pero si aseguró “lo tengo claro”, en referencia a que si Cazeaux va a Aprilia será para estar con él, no para trabajar en la nueva estructura satélite RNF que cambia de Yamaha a las motos italianas en 2023.