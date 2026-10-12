Razgatlioglu se hará pruebas en el hombro que se le salió en Indonesia para ver si debe operarse

Toprak Razgatlioglu se someterá este lunes a una resonancia magnética en el hombro derecho para determinar si necesita operarse, tras sufrir una grave caída durante el Gran Premio de Indonesia de este fin de semana.

El piloto de Pramac salió disparado violentamente de su Yamaha durante la última sesión de entrenamientos libres en Mandalika, el FP2 del sábado, y el fuerte impacto contra el asfalto le provocó una luxación en el hombro derecho.

Sorprendentemente, Razgatlioglu fue capaz de recolocar el hueso en su sitio y participar en el resto de sesiones del día, clasificándose en 19ª posición en parrilla y terminando en el mismo lugar en la carrera al sprint. Sin embargo, la lesión empezó a pasarle factura durante la prueba larga del domingo, y se vio obligado a abandonar tras solo ocho vueltas.

El tricampeón del mundo de Superbikes reveló que siguió adelante en la jornada dominical a pesar de que Pramac le ofreció la opción de no participar en carrera antes de la salida. Pero, aunque creía que podría superar el dolor, al final le faltó fuerza para terminar.

"Hoy, mi mayor problema fue el hombro, no la moto", afirmó a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, tras la carrera larga en Mandalika. "Por la mañana me encontraba muy mal del hombro. El sábado no fue algo tan malo; fue una carrera corta. Pero cuando me desperté este domingo por la mañana, sentía mucho dolor y tenía menos movilidad".

"Me tomé un analgésico, pero el dolor no ha sido el mayor problema. Ha sido la falta de fuerza tras el 'desplazamiento' del hombro. No sentía fuerza, sobre todo al frenar. En cada vuelta he ido perdiendo posiciones, porque en la curva principal de derechas el hombro no tenía suficiente fuerza".

"Estuve hablando con el equipo [antes de la carrera]. También me dijeron que, si me sentía mal, no corriera. Yo solo les dije: '¿Para qué estamos aquí?'. Y si era posible correr, intentaría dar lo mejor de mí. Simplemente lo intenté. No soy un piloto tonto. Si me siento realmente mal, simplemente vuelvo al garaje, es fácil".

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

A pesar del final del fin de semana, Razgatlioglu afirmó que no se arrepentía de haber intentado correr, y sugirió que cualquier otro piloto habría tirado la toalla en una situación así: "Me alegro de haberlo intentado", siguió.

"Fue muy difícil. Cada vuelta iba a peor, sobre todo en los cambios de dirección, que eran tremendos. De la curva 7 a la 8. Y de la 13 a la 14. Normalmente, cuando se te sale el hombro, por lo general ningún piloto puede pilotar. Yo solo lo intenté".

Vuelta a Turquía para someterse a pruebas médicas

Razgatlioglu admitió estar algo preocupado tras sentir que su hombro se había dislocado de nuevo durante la carrera del domingo. El piloto de 29 años regresará a Turquía este lunes, donde los médicos le realizarán una exploración completa del hombro derecho para determinar si es necesaria una intervención quirúrgica.

"El sábado participé en la clasificación y no me fue tan mal. En la sprint, simplemente luché", explicó. "Pero en la carrera larga, la sensación en el hombro había cambiado mucho, porque al moverlo un poco, sentí como si ya se me hubiera vuelto a dislocar. Fue muy extraño".

"Ahora tenemos una semana libre. Yo también volveré a Turquía el lunes. Me haré una resonancia magnética de inmediato para revisar el hombro. Espero no tener que operarme. Espero que este descanso sea suficiente para la próxima carrera [GP de Australia]. Creo que volveré más fuerte que hoy. Pero ya veremos. Por ahora solo necesito descansar".

Razgatlioglu añadió que estaba frustrado por cómo había ido el fin de semana, ya que en los entrenamientos libres del viernes había acabado entre los 15 primeros y la Yamaha parecía tener ventaja sobre la otra moto japonesa, Honda.

"Estoy muy triste por este fin de semana porque el viernes no empezamos mal", dijo. "Normalmente, voy mejorando en cada día del fin de semana, pero tras la caída todo cambió, porque no solo pensaba en la moto, sino también en cuidar mi hombro, y el fin de semana se acabó ahí. Empezamos muy bien, pero al final, una vez más, recibimos lo peor".