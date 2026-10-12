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Los pilotos se posicionan en contra de las sanciones por no ir a eventos con los fans

Los pilotos de MotoGP no están, en absoluto, de acuerdo con la iniciativa del campeonato, de multarles si no cumplen un mínimo en los eventos con los fans el fin de semana de gran premio.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, en un evento promocional de MotoGP en Indonesia

Foto de: MotoGP

El campeonato comunicó a los equipos este pasado sábado en Indonesia que multará con cinco mil euros a los pilotos que no acudan un mínimo de tiempo a los eventos con los aficionados, tal y como adelantó Motorsport.com.

Entre esos eventos está el 'Hero Walk' que se celebra el domingo por la mañana, donde los pilotos, por espacio de 20 minutos, se hacen fotos y firman autógrafos a los aficionados, y que este domingo, en Mandalika, bajo un sol de justicia y con más de 30 grados de temperatura, ya registró algunas bajas importantes, que supuestamente deberán pagar ya las primeras multas.

Según esta nueva iniciativa, el piloto que no esté, un mínimo de tiempo establecido (10 minutos en el Hero Walk)  pagará la multa, que irá en aumento si hay reincidencia, pudiendo llegar a convertirse en sanciones deportivas de puestos en parrilla o puntos en la general.

"No voy a opinar sobre este tema, no quiero tener problemas. ¿Si tu fueras piloto estarías a favor o en contra?", preguntaba Fabio Quartararo, uno de los pilotos e referencia del paddock, con más de 2,5 millones de seguidores en instagram.

"No estoy de acuerdo con este tema. En una situación así, el campeonato no sabe cómo está el piloto. Por ejemplo, estoy de acuerdo con que Marc Márquez no fuera a la carrera de karts (en Japón, donde envió un doble), porque se está jugando algo mucho más grande", dijo Pedro Acosta cuando le preguntó Motorsport.com.

"Entiendo que a veces llegas a un evento y te vas rápido, entiendo que se cabreen, pero si alguien se ha caído y tiene que elegir entre recuperarse o firmar fotos, se va a recuperar. Entiendo que tenemos que hacer más cosas, porque en general estamos pasando todos un poco, pero deben entender la situación de cada uno. Hay que buscar un punto medio. Por no ir a un evento no te pueden quitar puntos en la general o posiciones en parrilla, eso es una tontería", añadió el de KTM.

Si bien es cierto que Márquez, hace una semana, se saltó un evento con unos karts y envió a un 'doble', la verdad es que el campeonato estaba monitorizando la situación desde hace semanas, por lo que esa ausencia no fue el detonante de esta nueva iniciativa.

"Los pilotos somos los primeros que queremos que el deporte crezca", explicó Marc cuando Motorsport.com le pidió su opinión. "Pero, desde mi punto de vista, hay otras formas en las que el campeonato puede crecer sin forzar tanto y exigir tanto a los pilotos. Exigimos mucho físicamente, y no es cada fin de semana.  Son momentos puntuales, no en todos los grandes premios. Aquí, por ejemplo, terminas el warm up, hace mucho calor, sales de un meeting rápido y te tienes que ir a la parade, 20 minutos bajo el sol. Nuestra voluntad es la de hacer crecer el deporte, pero con unos límites. Pero, evidentemente, nosotros no decidimos y nos adaptamos", añadió el de Ducati.

Pilotos en un evento en Mandalika

Pilotos en un evento en Mandalika

Foto de: MotoGP

"Es una situación bastante complicada, hoy si te saltas la 'Hero Walk' o no estás diez minutos, son cinco mil euros. Difícil. Creo que están llevando a los pilotos al limite, cada vez tenemos más carreras y más eventos, estamos al limite de las energías, ahora estamos en la época de las carreras con mucho calor, con mucha exigencia", explica Alex Márquez, del equipo Gresini. "Es un poco como que el punto del piloto les da un poco igual. Tendrían que entender un poco más el lado del piloto, hoy hemos hecho 45 minutos a 190 pulsaciones y eso no lo entienden", valora el español.

Enea Bastianini, después de la carrera, aún no había sido ni informado por su equipo al respecto de esta nueva normativa. "La verdad es que nadie me ha dicho nada", introdujo el italiano. "Pero si van a poner multas de cinco mil euros, casi mejor ir a los eventos", dijo bromeando. "Pero tal y como se está poniendo la situación sería interesante crear alguna cosas", dijo en referencia a una asociación de pilotos, como en la F1.

Apurando sus últimas carreras en MotoGP, Alex Rins no se verá ya demasiado afectado por esta nueva situación, sin embargo, el de Yamaha hizo una reflexión. "Es demasiado fuerte. Carreras como esta, soy hay que ver cómo acabamos, destrozados. Yo no digo que nos se hagan estas acciones con los fans, pero se tiene que tener un poco de consideración por los pilotos. Está claro que ellos están ahí, nosotros vivimos de ellos, tenemos que ser agradecidos, pero tienen que hacerlo de otra forma, quizá en un recinto cubierto", propuso Rins.

Exclusiva Motorsport.com:

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