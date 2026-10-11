Raúl Fernández: "A falta de 14 vueltas no podía más, ha sido la carrera más dura de mi vida"

Raúl Fernández ha superado con nota el duro reto que tenía ante sí este domingo en Indonesia. El piloto español era uno de los grandes favoritos en Mandalika, por su nivel exhibido desde el viernes, por el gran potencial de las RS-GP, y más aún tras lograr la pole en la clasificación. Pero todo se torció el viernes, en el efecto dominó entre cuatro pilotos en la salida de la sprint, en el que Marco Bezzecchi acabó tocándole y tirándole, lo que dio lugar a un fuerte cruce de declaraciones.

Lo peor para el corredor de San Martín de la Vega es que sufrió una lesión en su caída de la sprint, una fractura en el dedo índice de la mano derecha. Por desgracia para él, uno de los dedos clave de su pilotaje, ya que es con él con el que frena.

Fernández dejó claro desde el momento en que supo de su lesión que no sabía si podría terminar la carrera, que llegaría hasta donde pudiera. Así lo dijo por dos razones: porque no solo tenía un dedo roto, sino dos, como confesó este domingo al término de la carrera, y porque la lesión le obligó a replantearse su pilotaje para la carrera larga, frenando de manera distinta y empezando 'desde cero' su preparación para la prueba principal del fin de semana.

Pero el de Trackhouse surfeó la ola de una fantástica manera. El madrileño tomó la primera posición en la salida de la carrera, y se mantuvo líder hasta que ya su condición física no aguantó más. Bezzecchi, segundo, le acabó rebasando en la vuelta 19 de las 27 previstas, después de pegarse progresivamente.

Con todo, Fernández acabó satisfecho por el resultado, sobre todo por lo que le costó lograrlo: "Esta mañana me levanté pensando que no iba a correr. Hablar de la carrera es lo menos importante. Siento que he corrido con todo lo que tenía; fue la carrera más dura de mi vida", empezó diciendo el #25 en declaraciones a DAZN.

Raúl Fernández, Trackhouse Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Esta mañana tuve que cambiar la forma de frenar, y hacerlo con el dedo corazón. Tengo el dedo índice roto, no puedo moverlo. Solo lo he apoyado en la moto. Esta mañana me he dado cuenta de que tenía dos dedos rotos, no solo uno. Lo intenté mantener en secreto, y me he concentrado en volver a aprender a frenar con un dedo con el que normalmente no lo hago", detalló.

Posteriormente, relató sus problemas en carrera: "No estaba frenando como normalmente lo hago, y me fui largo varias veces, consumiendo la goma trasera. A falta de 13 o 14 vueltas no podía más, fallaba mucho con las frenadas".

"Ni de lejos podía pensaba que podía hacer podio. Ayer fue un día muy bonito y a la vez muy difícil, hoy fue lo contrario. Ahora hay que recuperarse bien, porque viene otro circuito muy favorable para nosotros. No me voy a dormir cabreado por haberme roto un dedo", siguió, pensando ya en Phillip Island.

Por último, Fernández abordó la reunión que tuvo por la mañana con los responsables de Aprilia y con Marco Bezzecchi para calmar la situación tras lo sucedido entre ambos el sábado: "Somos dos personas [Bezzecchi y él] que nos quedamos en Aprilia el año que viene, y tenemos que dar la mejor imagen para la marca. Después del warm up tuvimos una reunión con Rivola, Sterlacchini y Brivio, y les fui muy claro. Entre todos se calmaron las aguas", cerró.