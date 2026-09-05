Razgatlioglu pide a Yamaha que se centre definitivamente en la MotoGP de 850cc

Como tricampeón del mundo de Superbikes, Toprak Razgatlioglu vive con la nueva Yamaha con motor V4 un primer año en MotoGP tan difícil como se esperaba. A lo largo de los primeros 13 fines de semana de carrera, el turco ha sumado 14 puntos en el Mundial. En seis ocasiones ha logrado entrar en la zona de puntos, siendo un undécimo puesto en Balaton Park (Hungría) su mejor resultado. Ha abandonado dos veces: en Assen sufrió un problema técnico y, más recientemente, en Aragón se cayó.

En conjunto, para 'El Turco' es, ante todo, un año de aprendizaje. Su foco está puesto en el próximo año, cuando no solo entrará en vigor el nuevo reglamento técnico, sino que también pilotará los neumáticos Pirelli. La moto de 850cc sin sistema de altura de pilotaje y con los compuestos italianos debería sentirse más como una SBK, según han indicado los probadores. Eso podría convertirse en un factor decisivo para Razgatlioglu.

Por eso, el pupilo de Kenan Sofuoglu tiene una idea clara, y la pide abiertamente: "El próximo año será más importante para mí. Creo que para nosotros es mejor que Yamaha se concentre más en la 850cc. Eso sería mucho mejor para mí. Porque la temporada está casi acabada, ya no estamos al principio. Si ahora traen algo nuevo, es demasiado tarde. Es mejor que nos concentremos en la 850cc. Esa es mi opinión".

"No sé si Yamaha lo hará así o no. Pero si lo hacen y simplemente se concentran en la 850cc, eso sería mucho mejor para mí. Porque el próximo año será nuevo para todos, un nuevo desafío para cada uno".

Nuevo set-up probado en Aragón

Para Razgatlioglu, cada fin de semana de carrera es una nueva experiencia. También en Aragón volvió a aprender algo, porque por primera vez rodó con un set-up diferente, en el que la Yamaha M1 estaba configurada más baja.

Con ello, ha entendido que ese es el camino correcto, porque necesita una moto que entre bien en curva. Tuvo que adaptarse a esta nueva configuración, y el domingo de carrera, pese a su caída, estaba satisfecho, porque podía entrar mejor en curva. La mayor dificultad para Razgatlioglu sigue siendo el neumático Michelin, con el que todavía no acaba de entenderse bien: "Con el neumático, por ejemplo, sigo intentando aprender".

Foto: Gold & Goose Photography/Getty Images

"Vale, ya entiendo algunas cosas, pero sigue sin ser fácil gestionar el neumático trasero. Con el delantero, por supuesto, es más fácil entender los límite. Pero al frenar en línea recta falta agarre, y la goma delantera se bloquea. Precisamente en Aragón fue increíble. En cada curva, en cada vuelta, mi neumático delantero se bloqueaba. En recta, pero también inclinado".

"Entonces me digo: 'Vale, este neumático es así, simplemente me concentro en pilotar'. Y sí, aprendo algo con ello. Pero no ha sido un año fácil para mí, sobre todo al principio. Un fin de semana quizá puede ir muy mal, pero aun así intento concentrarme en lo positivo. Y también gracias a mi equipo, porque todos hacen que me mantenga fuerte".

El piloto de 29 años subraya que se siente muy a gusto en Pramac y en Yamaha, y que el ambiente es "como en una familia". Por eso no se siente abandonado, sino apoyado por todos en su proceso de aprendizaje.

"Si aquí aprendo algo, especialmente en lo que respecta a la velocidad en curva, que no es realmente mi estilo, quizá también lo necesite el próximo año con el neumático Pirelli. Por supuesto, los Pirelli quizás encajen más con mi estilo, pero aun así necesito la velocidad en curva. Quizá eso me ayude para 2027 y para el futuro. Siempre intento ver el lado algo más positivo".

Próximamente, Razgatlioglu probará por segunda vez la nueva Yamaha de 850cc con neumáticos Pirelli. El lunes (21 de septiembre) posterior al Gran Premio de Austria tendrá lugar una jornada de test oficial, a puerta cerrada.