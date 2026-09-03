Aldeguer firma un gran regreso en Aragón: "He superado por mucho mis expectativas"

Si Johann Zarco lo hizo bien en su vuelta de lesión al Mundial de MotoGP, ausente desde el GP de Catalunya, lo cierto es que Fermín Aldeguer tampoco le fue a la zaga en el pasado Gran Premio de Aragón.

El piloto español llevaba parado dos meses, desde que se rompiera la vértebra cervical C7 en un rapidísimo accidente en Assen, en Países Bajos. El murciano no pudo terminar el fin de semana en 'La Catedral' del motociclismo, y tuvo que perderse la siguiente carrera, en Alemania, con el objetivo de recuperarse durante el parón veraniego, que empezaba tras la visita a Sachsenring.

Pero la rehabilitación para Aldeguer fue más larga de lo esperado: el de La Ñora no pudo retornar una vez que acabó la pausa estival, en Silverstone, y tuvo que postergar su vuelta en Aragón, una vez que fue capaz de entrenar de nuevo al manillar de una moto.

El de Gresini se encontró cómodo desde el principio del fin de semana, al pasar directo a la Q2 con el quinto mejor tiempo de la Práctica. Su fallo vino en la clasificación del sábado, al no pasar de la undécima posición en la parrilla de salida, lo que amenazaba con quebrar sus expectativas de poder entrar en el Top 5, habida cuenta del ritmo de los entrenamientos libres. Pero Aldeguer pudo solventarlo, finalizando las dos carreras del fin de semana en MotorLand en sexta posición, sumando un total de 14 puntos.

Fermín Aldeguer, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"La verdad es que tenemos que estar contentos, en general, con el fin de semana", empezó analizando el #54 a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, al término de la jornada dominical. "Viniendo de una lesión, de tres carreras sin correr, de estar dos meses parado y con muy poco margen de entrenar, la verdad es que me he encontrado bien durante todo el fin de semana. Han sido dos sextas posiciones bastante sólidas; estábamos todo el fin de semana con potencial de estar en el Top 5 o el Top 6".

"El único error fue en la clasificación por salir 11º, que bueno, no digo que saliendo más adelante hubiese acabado en otra posición, pero me lo hubiese puesto un poco más fácil, y por qué no podría haber acabado un poco más cerca de los de delante. Así que hay que sacar todo los positivos del fin de semana, de la carrera, y hay que aprender de esos errores de la cronometrada, sobre todo", siguió.

Cuestionado sobre si su rendimiento en Aragón mejoró sus expectativas, Aldeguer no dudó: "Mucho. Yo venía con muchísimas ganas, confiado de que podía hacerlo bien. Pero dos sextas posiciones así, con luchas, adelantamientos, buen ritmo a final de carrera, encontrándome siempre mejor, no lo hubiera dicho [que podría lograrlo]".

"Y sobre todo es que físicamente ha acabado bastante bien, tanto a nivel de dolor como de condición física. Es verdad que es una pista en la que no hay mucho agarre, tipo Barcelona, no es súper física; es más de concentración, de no cometer errores. Ya veremos en Misano, que es un trazado en el que hay mucho grip, más curvas, más pequeñas", prosiguió, pensando ya en el próximo fin de semana de carreras.