La importancia de los alerones o 'winglets' en MotoGP

Con la potencia que producen los motores, se ha vuelto cada vez más importante crear una parte delantera estable para los pilotos de MotoGP. En la temporada 2015, Ducati comenzó a equipar la Desmosedici con unas atraveidas alas que abrieron un nuevo camino en el campo del sector aerodinámico.

Estos denominados ‘winglets’ o alerones consiguen que el prototipo se comporte de una manera más estable, asegurando que el neumático delantero permanezca en el suelo para que los pilotos puedan controlar el prototipo lo mejor posible.

El resto de fábricas no dudaron en imitar esta idea, y los pilotos no tardaron en cambiar su estilo de conducción en consecuencia. Sin embargo, algunos de ellos no son aficionados de este elemento aerodinámico.

"Cuando llegué a MotoGP, no había alerones”, expresó hace unos meses Marc Márquez. "Y el espectáculo era mejor entonces. Era más fácil adelantar a otro piloto. El rebufo tenía un efecto mayor”.

"Ahora puede pasar que la moto se balancee de forma extraña cuando sigues a otro piloto", comparó el piloto de Cervera. "Sin los alerones, quizás era más difícil pilotar la moto. Era más fácil equivocarse, pero adelantar también era más fácil."

"Ahora las motos son más fáciles de pilotar. Ya no cometes errores tan fácilmente. Siempre tienes que conducir con precisión y suavidad. Pero se ha vuelto más difícil adelantar y pilotar cerca de tu rival", explica el piloto oficial de Honda.

Otros pilotos, por ejemplo, Andrea Dovizioso, sitúan a estos alerones como el mayor invento de MotoGP. "Si se trata de lo que tuvo el mayor impacto, puedo decir que fueron los alerones", dijo Dovizioso, quien admite: "Al principio no me gustaban para nada y todavía no me gustan mucho. Pero los aspectos positivos superan a los negativos”, dijo 'Dovi' sobre la ventaja que traen consigo estos alerones.

Por último, los winglets también se están utilizando cada vez más en el Campeonato del Mundo de Superbikes, y pilotos como Iker Lecuona se pronuncian al respecto de su llegada.

"En MotoGP, los fabricantes desarrollan winglets especiales para evitar los caballitos. Con estos winglets puedes convertir más potencia en velocidad. Pueden ayudar en el Campeonato del Mundo de Superbikes, pero creo que es principalmente una cuestión óptica. Ciertamente no los siento tanto como en MotoGP", responde Lecuona a una pregunta de Motorsport.com.

