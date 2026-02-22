Quartararo: "Somos casi un segundo más lentos que el año pasado"

La frustración del sábado, con una especie de peineta dirigida a la nueva Yamaha con motor V4 cuando estaba en pista, dio paso a un domingo más tranquilo para Fabio Quartararo en el test de Buriram, sin que ello suponga un alivio en cuanto al nivel de la moto. Con su nueva arquitectura de unidad de potencia, la M1 se ha igualado respecto a las soluciones utilizadas por la competencia, pero no a sus tiempos, sino todo lo contrario, ya que, por el momento, la desventaja de los de Iwata ha aumentado.

A una vuelta, los pilotos de Yamaha se han quedado en el test de Tailandia que ha cerrado los ensayos invernales a más de un segundo de la cabeza. Y en cuanto al ritmo de carrera, la máquina japonesa aún no está al nivel de la de 2025. "Creo que no estamos preparados", insistió Quartararo este domingo, entrevistado por la página web oficial de MotoGP al término del test, aunque consideró que la niebla puede empezar a disiparse: "Empezamos a ver una dirección".

"Parece que la estamos encontrando, pero, como he dicho, en términos de ritmo, somos casi un segundo más lentos que el año pasado, así que es algo que todavía estamos tratando de entender, sabiendo que las condiciones de la pista aquí son buenas. También hay que hacer comparaciones con el año pasado para entenderlo".

"Creo que hoy hemos hecho todo lo posible", añadió el 'Diablo". "Nos hemos centrado un poco más en los ajustes. Evidentemente, aún nos llevará mucho tiempo sentirnos cómodos, pero hemos hecho todo lo posible y espero que podamos dar nuevos pasos adelante en los próximos meses".

Fabio Quartararo se prepara para un comienzo de temporada difícil. Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Como en cualquier cambio tecnológico, a veces hay que aceptar dar un paso atrás para poder dar dos adelante, así como el tiempo necesario para adaptarse a los cambios y sacarles el máximo partido. Pero, por el momento, los corredores solo ven el paso atrás, lo que genera cierta decepción, sobre todo después de cómo fueron las primeras pruebas de la Yamaha V4 a finales del pasado verano.

"Creo que todo el mundo esperaba un poco más de la pretemporada, sobre todo teniendo en cuenta cómo fueron las cosas en el primer test [con el nuevo motor] en Barcelona en septiembre", reconoció el campeón del mundo de 2021. "Pienso que todo el mundo esperaba algo mejor, pero a veces las cosas no salen como se espera. Hay que trabajar duro para ser más rápidos".

Y es que Yamaha no solo ha cambiado el motor, sino toda la moto, ya que el motor V4 implica reacciones diferentes a todos los niveles. Por lo tanto, trabajar únicamente en la potencia no será suficiente para mejorar una M1 que ha perdido su principal fortaleza, según Quartararo.

"Ahora hay que mejorar un poco todo. Creo que hay que trabajar en el motor. El giro, que era uno de nuestros puntos fuertes, es ahora claramente nuestro punto débil, junto con el agarre trasero. Hay una combinación de muchas cosas que mejorar para que seamos rápidos", finalizó el galo.