Acosta: "Las Ducati y las Aprilia asustan"
Pedro Acosta cerró la pretemporada con una tanda de 13 giros seguidos con su KTM sin lograr bajar ni una sola vuelta del 1.30, apurando a que los rivales "asustan".
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Buriram (Enviado Especial).- No fue un gran final de pretemporada para el piloto de KTM, que en la primera sesión de la mañana sí pudo mostrarse más rápido, al parar el crono en 01.29.021, el quinto mejor tiempo de la sesión y el sexto mejor de la jornada completa, pero que se despidió del test con un 18º puesto en la hoja de tiempos por la tarde.
"No ha ido mal. Estoy contento por las vueltas que hicimos en la sesión de la mañana, en la que terminé entre los cinco primeros, que es el objetivo que tenemos", apuntó el murciano.
"Por la tarde trabajé más en el ritmo", apuntó con menos alegría, ya que al montar todas las piezas juntas e intentar una simulación de carrera, Acosta completó una tanda de sin bajar ni una sola vez de 1.30, incluso con seis vueltas en el 1.31, lejos del ritmo exhibido por Marco Bezzecchi.
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
La conclusión, a la espera de análisis más pausados, es que la diferencia con la Ducati se mantiene, si es que no ha aumentado, y que Aprilia se ha despegado de las KTM.
"Las Ducati y las Aprilia asustan, pero lo que hemos visto promete", dijo, sin embargo, en clave de mejora de la RC16 que va a llevar este año, el último para él con la casa austríaca.
"Yo voy en la dirección de desarrollo que me hace más rápido. Lo que está claro es que vamos más rápido que el año pasado", valoró Acosta.
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Foto de: Steve Wobser / Getty Images
"Estoy contento con el trabajo que hemos hecho, el box está trabajando muy bien. Uno puede no estar contento si no mejora, pero no puede no estarlo si lo que ocurre es que son los demás los que mejoran más", continuó con su reflexión.
Uno de los puntos positivos para el corredor murciano es que, ni en el test de Sepang de hace dos semanas, ni este fin de semana, ha perdido el control de su KTM. "No me he caído en toda la pretemporada y eso me satisface", en relación a las muchas caídas de los dos últimos años.
