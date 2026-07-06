Gino Borsoi, de Pramac, cree que la Yamaha "no está en absoluto tan lejos del resto"

Yamaha sigue estando inmersa en uno de los mayores cambios técnicos de su historia. Tras décadas con el motor de cuatro cilindros en línea, el fabricante japonés está apostando ahora en MotoGP por un motor V4, y debe medirse contra rivales que llevan años perfeccionando este concepto de unidad de potencia.

Para el team manager de Pramac, Gino Borsoi, las comparaciones son, por ello, poco útiles. "Desde luego no es fácil cuando hay que empezar de cero, completamente de cero", subrayó el italiano en una conversación exclusiva con Motorsport-Total.com, web hermana de Motorsport.com.

Mientras Ducati, KTM, Aprilia y Honda habrían desarrollado sus conceptos V4 durante varios años, la casa de Iwata aún carece de esa experiencia. "Los otros fabricantes disponen de mucha más información, de mucho más feedback de los pilotos y de la pista", explica Borsoi. "Hoy, solo tienen que afinar los detalles de sus motos. Nosotros, en cambio, estamos apenas al comienzo de la historia del V4".

Borsoi valora positivamente el retraso actual

En consecuencia, el italiano valora el rendimiento actual de forma claramente más positiva de lo que sugieren los resultados. La desventaja de Yamaha, de alrededor de 1,2 segundos respecto a la cabeza, es ya notable teniendo en cuenta el estado de desarrollo, juzga Borsoi.

"Un segundo o 1,2 segundos de desventaja son ya un resultado increíble para Yamaha. Hay que reconstruir por completo la forma de pensar. Es una era totalmente nueva para nosotros".

Sin ninguna experiencia con el nuevo concepto de motor, y además con un nivel técnico que en la categoría reina es más alto que nunca, la tarea es enormemente difícil. Aun así, Borsoi hace un balance provisional positivo: "En mi opinión, estamos mejor de lo que esperaba después del año pasado".

Borsoi también ve que el potencial de la moto ya existe, gracias a algunos resultados aislados. Jack Miller logró recientemente pasar a la Q2 de manera directa, en Montmeló y Balaton Park, y demostró que la Yamaha puede ser competitiva en las condiciones adecuadas.

Gino Borsoi Foto de: 2025 Yamaha Motor Racing Srl

"Esa es la señal de que el nivel de la moto no está en absoluto tan lejos del de las demás", explica Borsoi. Para él, el mayor hándicap actualmente es, de manera clara, la potencia del motor.

"Lo estamos sufriendo enormemente", admite Borsoi. Al mismo tiempo, interpreta la pequeña desventaja como una confirmación de otras buenas áreas de la moto: "Si con la Yamaha estás solo a unos 1,2 segundos de la cabeza, significa que la aerodinámica, la electrónica y el chasis funcionan bastante bien en este momento".

Más actualizaciones previstas para la moto de 1000cc en su último año

Aunque a partir de 2027 llegará un cambio completo de reglamento a MotoGP, con los nuevos motores de 850cc, Yamaha no quiere detener el desarrollo del actual propulsor de 1000cc. Borsoi subraya que ambos proyectos avanzan actualmente en paralelo. "El foco no está exclusivamente en el motor de 850cc", detalla.

Yamaha sigue trabajando intensamente en la moto actual, porque los conocimientos adquiridos también son valiosos para la próxima generación de unidades de potencia. Se trata de entender cómo encontrar potencia y, al mismo tiempo, mejorar la fiabilidad y la durabilidad. "Si sabes cómo desarrollar potencia, también tienes la mentalidad adecuada para la próxima generación de motores".

Según el team manager de Pramac, el desarrollo de la unidad actual está, por tanto, lejos de haber concluido. "Según nuestro plan, podemos recibir una o quizá incluso dos actualizaciones más hasta el final de temporada".

La experiencia de Ducati ayuda en la reconstrucción

Para el propio Borsoi, el proyecto Yamaha también supone una adaptación. Tras muchos años de colaboración con Ducati, que terminó con el título de Jorge Martín en 2024, el italiano trabaja ahora en un entorno cultural completamente distinto. Las diferencias se notan, aunque son exclusivamente de carácter organizativo.

Francesco Bagnaia, Ducati, Gino Borsoi Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Por supuesto que es diferente", dice Borsoi. Mientras que como equipo satélite de Ducati se podía "simplemente ir en coche a Bolonia, tomar un café y hablar con los ingenieros", un intercambio de impresiones espontáneo con Japón es, naturalmente, mucho más laborioso.

Aun así, describe la colaboración de forma muy positiva. "La mentalidad y la cultura son diferentes, pero son igual de profesionales que Ducati. Realmente nos escuchan y están abiertos a nuestras propuestas", subraya.

Precisamente esa apertura es una de las mayores fortalezas de la colaboración. Y así, entre Pramac y Yamaha, ya se ha desarrollado una relación estrecha. "La relación con Yamaha es fuerte y muy buena", afirma.

Al mismo tiempo, según la valoración de Borsoi, Yamaha también se beneficia de las experiencias que Pramac trae de sus exitosos años con Ducati. "Aportamos nuestra experiencia con Ducati, y precisamente esa experiencia ha ayudado a construir la nueva moto para la próxima temporada", cerró.

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