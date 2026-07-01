Yamaha confirma los fichajes de Martín y Ogura para 2027

El anuncio de las dos incorporaciones, adelantadas por Motorsport.com meses atrás, deja a Honda y a KTM como los dos únicos constructores que todavía no han hecho oficial los nombres de los corredores de sus estructuras de fábrica.

Se espera que en los próximos días sea la compañía de las motos naranjas quien notifique que Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio dejarán Gresini y VR46, respectivamente, para convertirse en corredores de la compañía austríaca. Más adelante debería ser Honda quien certifique la contratación de Fabio Quartararo.

La llegada de Martín y Ogura a Yamaha implica, además de la ya sabida salida del francés, la de Alex Rins, que en estos momentos sigue sin saber cuál será su futuro, tal y como el fabricante japonés confirmó este martes a través de un comunicado.

En Pramac, el equipo satélite de Yamaha, Toprak Razgatlioglu muy probablemente compartirá garaje con Izan Guevara, que promocionará desde la formación de Paolo Campinoti que compite en Moto2.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Jorge y Ai al equipo Yamaha Factory MotoGP al comenzar una nueva era en 2027. Contar con pilotos de este calibre subraya nuestra ambición y confianza en el proyecto", explica el director general de Yamaha Motor Racing, Paolo Pavesio.

"Jorge ya ha demostrado ser uno de los pilotos de referencia en MotoGP, con la velocidad, la determinación y la mentalidad necesarias para luchar por victorias y campeonatos mundiales. Esperamos que desempeñe un papel clave para impulsar nuestro rendimiento desde el primer día", añade.

"La progresión de Ai en la última temporada y media ha sido excepcional. Su talento, ética de trabajo y potencial nos hacen confiar en que puede convertirse en uno de los mejores pilotos del campeonato. Al mismo tiempo, estamos especialmente orgullosos de dar la bienvenida a un piloto japonés al equipo Yamaha Factory".

La confirmación de los fichajes del madrileño y el japonés se produce en el mejor momento posible si tenemos en cuenta que el primero salió de Assen, el domingo pasado, como nuevo líder de la tabla general de puntos, el mismo día que el segundo estrenó su casillero de victorias en la categoría de las motos pesadas. Ogura se convirtió en La Catedral en el primer piloto nipón en ganar un gran premio de MotoGP desde que Makoto Tamada lo hizo en Motegi (Japón), hace 22 años (2004).

Para Martín, recalar en Yamaha supone dejar atrás su etapa en Aprilia, marcada por los altibajos. El primer curso (2025) se podría perfectamente definir como un ‘annus horribilis’, a raíz de las graves lesiones que acumuló y que incluso le llevaron a querer deslizarse de la casa de Noale. En el segundo, el actual, el campeón del mundo de 2024 (Pramac) ha logrado darle la vuelta a situación para volver a ganar (Le Mans), a adjudicarse una pole (Holanda) y a liderar el Mundial. Su elección por parte de los ejecutivos de Yamaha se precipitó en enero, una vez que se conoció la marcha de Quartararo a Honda.

Jorge Martín y Ai Ogura se saludan el pasado domingo en el podio de Assen Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

En el caso de Ogura, la falta de determinación de Trackhouse en el momento de cerrar su continuidad abrió una puerta por la que se colaron los dirigentes de la escudería de Iwata, que se apresuraron en concretar la operación en apenas unos días, durante el Gran Premio de Estados Unidos.

Se da la circunstancia de que el #79 se convertirá en el primer piloto oficial japonés de la estructura de fábrica de Yamaha, después de que fuera Honda quien se encargara de su formación y su promoción, antes de separar sus caminos en 2024, cuando se proclamó campeón del mundo de Moto2.

Siguiendo con el juego del '¿Quién es quién?' que utilizó Ducati la semana pasada para 'explicar' la elección de Pedro Acosta como segundo piloto para 2027; los creativos de Yamaha realizaron un vídeo en el que Gigi Dall'Igna le pasaba a Paolo Pavesio el tablero del juego, cumpliendo de esta manera con el paso adelante que pide la nueva propiedad de MotoGP a los fabricantes a la hora de ser más comunicativos.