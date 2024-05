Petrucci: "Conociendo a Dall'Igna, no creo que deje escapar a Márquez"

La batalla por el segundo asiento del equipo oficial de Ducati para la temporada 2025 de MotoGP sigue abierta. Pecco Bagnaia ya tiene asegurado su lugar como piloto referencia de la escuadra hasta 2026, tras renovar antes del inicio de temporada. Pero la duda está en quién será su compañero.

Al obvio intento de mantenerse en ese puesto de Enea Bastianini, tercer clasificado de la general tras cuatro grandes premios, hay que sumar el empuje de Jorge Martín, subcampeón de 2023 y actual líder de la tabla de puntos tras un inicio de año arrollador hasta su caída en Jerez. El madrileño ha remarcado en múltiples opciones que su objetivo es ser piloto del equipo de fábrica de Borgo Panigale el año que viene, sabedor de que ha hecho múltiples méritos para ello. Pero ambos tienen que contar con otra opción: la de Marc Márquez.

El de Cervera afronta su primera campaña con la firma italiana tras dejar Honda, y lo cierto es que ya se ha adaptado a la Desmosedici GP23, de un año de antigüedad, llamando a la puerta del triunfo en Estados Unidos y en España. Así, parece obvio que Ducati pueda valorar a un ocho veces campeón del mundo como él para recalar en el equipo oficial, por más que la marca mostrara recelos el año pasado, desde que se empezó a hablar de su posible llegada a la escudería de Faenza.

De hecho, cada vez son más las voces que piensan que los de Bolonia apostarán por Marc Márquez, aunque Gigi Dall'Igna, patrón técnico de la casa, haya dicho que le "tiemblan las piernas" al pensar en tomar esa decisión. Alguien que opina así es Danilo Petrucci. El ex piloto de MotoGP y actual de Superbikes, que se recupera de un duro accidente entrenando, conoce bien al ingeniero veneciano de su paso por Ducati, y en una entrevista a los compañeros de 'GPOne' ha comentado que no cree que deje escapar al #93.

"No tengo ninguna información privilegiada, pero tengo la corazonada de que Márquez irá allí", empezó diciendo 'Petrux'. "No sé si habrá algún problema con el patrocinio de las bebidas energéticas [Márquez es piloto Red Bull y Ducati es patrocinada por Monster]. Pero por lo que tengo entendido -que lo sentiría por Enea-, Gigi Dall'Igna no deja escapar a un piloto como Márquez. Llevó a Ducati a la victoria porque es implacable en su método de razonamiento, en el sentido de que es implacable persiguiendo su objetivo".

"[Gigi] puede ser simpático o antipático, pero ha llevado a Ducati a ser la referencia en MotoGP. Conociendo su forma de razonar, creo que quiere descubrir lo que un piloto como Márquez puede hacer sobre su moto", detalló posteriormente.

Danilo Petrucci

Sin embargo, Petrucci también tiene en cuenta el factor Bagnaia, y sus deseos: "Teniendo en cuenta que Pecco está en un momento increíble y que siempre ha marcado la diferencia cuando ha hecho falta, no sé si le gustará que llegue Marc. Quizás eso también sea algo a tener en cuenta aquí, el lado humano dentro del box. Serían dos grandes campeones, cada uno cumpliendo con su deber".

Además, al italiano le preguntaron si Bastianini o Martín merecen más ir al equipo oficial de Ducati, según su opinión: "Lo siento mucho por Enea, porque en mi opinión no ha rendido todo lo que podría haberlo hecho sin la lesión del año pasado. Creo que no ha alcanzado todo su potencial en la Ducati oficial y espero que lo haga. Está claro que a Martín le gustaría ir en esa moto, y se lo merece, como también me gustaría que lo hiciera Marco Bezzecchi, le animo. Al final creo que valorarán los resultados, no será fácil, pero lo único que espero es que no se tomen decisiones precipitadas, basadas en el momento", comentó.

Al hilo de eso, para Petrucci hay cierta prisa en el mercado de pilotos: "El mercado siempre se adelanta. Para mí deberíamos evaluar [para hacer movimientos] más de la mitad del campeonato, y no unas pocas carreras. También espero que no hagan aguantar demasiado esta situación a los pilotos, porque esas decisiones te desestabilizan mucho. Saber que estás en la pelea por ir a un equipo oficial es bonito, pero difícil, sabes que es una oportunidad que te puede cambiar la vida a nivel deportivo", finalizó.