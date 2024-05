Dall'Igna: "¿Decidir entre Márquez, Martín o Bastianini? Me tiemblan las piernas"

Gigi Dall'Igna estaba cuando menos radiante tras la espléndida victoria de Pecco Bagnaia en el Gran Premio de España, una prueba que Ducati completó con otro triplete gracias al segundo puesto firmado por un excelente Marc Márquez y al tercero de Marco Bezzecchi.

Según el director general de Ducati Corse, esta temporada 2024 será escenario de enfrentamientos abiertos a más pilotos que en 2023. No sólo entre hombres de Ducati, sino también de Aprilia y KTM, que han demostrado que pueden plantarles cara en alguna ocasión.

"Hacía algunos años que no veíamos una lucha fratricida entre Pecco y Jorge Martín. Este año hay más contendientes, son muchos, algunos incluso de otras marcas, así que será aún más difícil. Pero ahora mismo estamos centrados en mejorar lo que podemos mejorar de nuestra moto".

Bagnaia no necesita más confirmación de que es uno de los mejores pilotos del momento. Pero el elogio de Gigi Dall'Igna es el sello clásico que da aún más importancia a lo que el piloto transalpino logró el domingo en la pista.

Pecco Bagnaia y Marc Márquez

"Pecco hizo probablemente una de las carreras de MotoGP más bonitas que he visto nunca, y he visto muchas. De hecho, es probablemente la carrera más bonita que he visto nunca. Hizo una frenada con la que pasó a dos pilotos por el exterior, respondió de forma increíble al ataque de Márquez. Consiguió imprimir un ritmo increíble al final de la carrera, con los neumáticos acabados. Ha hecho, una vez más, algo que demuestra la clase de campeón que es. Es un gran campeón que se merece los dos títulos de MotoGP que ha ganado".

"Creo que el 1:37.4 que hizo al final de la carrera con neumáticos terminados marcó la verdadera diferencia. Eso es lo que más me ha sorprendido. Le cortó las piernas a Marc y ganó la carrera justo en ese momento", siguió un Dall'Igna que habló de la diferencia entre la GP24 del vigente campeón y la GP23 del ocho veces campeón del mundo, del año pasado: "Entre la GP23 y la GP24, la diferencia este año es un poco mayor que en años anteriores. Luego, por supuesto, depende de la pista, y por ejemplo aquí en Jerez la diferencia era menor".

Para Ducati, mientras tanto, se acerca un momento muy importante. El relacionado con el mercado de pilotos y la elección que tendrá que hacer el propio Dall'Igna sobre el compañero de Bagnaia. No se sabe si al turinés le seguirá acompañando Enea Bastianini o si, en cambio, su lugar será ocupado por Jorge Martín o incluso por Marc Márquez. Una elección que, a día de hoy, pone los pelos de punta al ingeniero veneciano.

"El sentido de la responsabilidad sobre el futuro de pilotos como Bastianini, Martín y Márquez está ahí. De hecho estamos intentando darles el mejor material posible, los mejores consejos posibles, para que lo hagan bien en estas carreras. Es vital para nosotros como Ducati, pero también para ellos y para su futuro. Sea como sea, tendremos que decir que no a algunos pilotos importantes. Va a ser una decisión que... me tiemblan las piernas sólo de pensar en tener que tomarla", finalizó.