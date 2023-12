Jorge Martin: "El objetivo es Ducati en 2025 o miraré a otros sitios"

Jorge Martín se quedó a las puertas de ganar su primer título de MotoGP en 2023, y formó parte por derecho propio de la celebración de 'La Fiesta de los Campeones' de Ducati, un evento organizado por el equipo italiano en el Unipol Arena de Casalecchio di Reno, cerca de la fábrica de Borgo Panigale, para celebrar una magnífica temporada en la que han triunfado en todas las categorías principales de dos ruedas.

El piloto español del equipo Pramac fue muy bien recibido por el público boloñés, síntoma de que su garra y talento se han hecho un hueco en el corazón de los aficionados de la marca boloñesa.

Pero antes de arrancar el evento, Jorge Martín dio una entrevista exclusiva a Motorsport.com, en la que habló de la temporada 2023 pero también de lo que le espera en 2024, sus objetivos, la llegada de Márquez, el futuro y mucho más.

Las declaraciones de Martín empezaron con fuerza. Cuando se le preguntó su después de un año tan bueno como el de 2023 su objetivo era conseguir subirse a una Ducati del equipo oficial, su respuesta fue clara: "El objetivo es llegar a la moto roja. Sé que será difícil, porque hay mucha competencia por ese puesto. Pero creo que he demostrado mucho ya. Pero lo voy a intentar demostrar aún más. Si no lo consigo, entonces sí, tendré que mirar a otros sitios".

Continuando con lo que espera de cara a 2024, el español reconoce que el título, después de haber perdido la oportunidad este curso, es su principal objetivo: "El objetivo está claro, es intentar ganar el Campeonato del Mundo en 2024. Sé que será una temporada muy larga, dura y complicada. Pero ese es mi objetivo. También creo que 2023 me dio la experiencia que necesitaba para ser más competitivo en 2024. Nunca he tenido tanta presión como he tenido este año, y para mí ese será mi punto fuerte el año que viene".

Martín también fue preguntado por el nuevo motor, el cual pudo probar en los tests de Valencia, aunque con algunos problemas: "Por desgracia sobre el nuevo motor poco te puedo decir porque tuvimos problemas. Le pregunté primero a Pecco [Bagnaia] y me dijo que le gustaba mucho. Pero yo no pude entender nada, tuvimos algunos problemas y no puedo añadir nada más".

Como no podía ser de otra forma, el de Pramac también fue preguntado por la llegada de su compatriota Márquez a Ducati de la mano de Gresini, y éste aseguró que simplemente lo contemplaba como un rival más, sin miedo alguno.

"La llegada de Márquez no me asusta. Si lo hiciera, me tendría que ir a casa. Nada ni nadie me asusta. Quiero ganar, y si quiero hacerlo también tengo que vencer a Márquez. Es un rival más".

"Aunque sinceramente creo que es mejor tenerlo cerca, porque también podemos analizar sus datos. Pero sí, será difícil vencerle", concluyó Jorge Martín en una entrevista exclusiva con Motorsport.com.

